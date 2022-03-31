Сын американского лидера Джо Байдена сыграл важную роль в обеспечении финансовой возможности для создания биолабораторий на Украине. Эти данные следуют из переписки Хантера Байдена с сотрудниками управления минобороны США по снижению угрозы и подрядчиков Пентагона на Украине.
Минобороны России раскрыло переписки по время брифинга по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Из нее следует, что сын Байдена обеспечил привлечение средств для Black and Veach и Metabiota в биолаборатории на Украине. Из переписки также следует, что цели Пентагона на Украине направлены на обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер, передает «Дни.ру».
Сын американского лидера Джо Байдена сыграл важную роль в обеспечении финансовой возможности для создания биолабораторий на Украине. Эти данные следуют из переписки Хантера Байдена с сотрудниками управления минобороны США по снижению угрозы и подрядчиков Пентагона на Украине. Минобороны России раскрыло переписки по время брифинга по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Из нее следует, что сын Байдена обеспечил привлечение средств для Black and Veach и Metabiota в биолаборатории на Украине. Из переписки также следует, что цели Пентагона на Украине направлены на обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер, передает «Дни.ру».