МО РФ показало переписку сына Байдена о биолабораториях Украины

31 марта 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Минобороны опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын американского лидера Джо Байдена сыграл важную роль в обеспечении финансовой возможности для создания биолабораторий на Украине. Эти данные следуют из переписки Хантера Байдена с сотрудниками управления минобороны США по снижению угрозы и подрядчиков Пентагона на Украине. Минобороны России раскрыло переписки по время брифинга по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Из нее следует, что сын Байдена обеспечил привлечение средств для Black and Veach и Metabiota в биолаборатории на Украине. Из переписки также следует, что цели Пентагона на Украине направлены на обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер, передает «Дни.ру». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сын американского лидера Джо Байдена сыграл важную роль в обеспечении финансовой возможности для создания биолабораторий на Украине. Эти данные следуют из переписки Хантера Байдена с сотрудниками управления минобороны США по снижению угрозы и подрядчиков Пентагона на Украине. Минобороны России раскрыло переписки по время брифинга по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины. Из нее следует, что сын Байдена обеспечил привлечение средств для Black and Veach и Metabiota в биолаборатории на Украине. Из переписки также следует, что цели Пентагона на Украине направлены на обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер, передает «Дни.ру».