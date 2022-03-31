WP: рубль и экономика России растут, несмотря на санкции

31 марта 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

России удалось избежать глубокого финансового кризиса, заявили в США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская экономика и валюта восстанавливаются, несмотря на введенные против РФ санкции. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Российский рубль и банковская система продолжают восстанавливаться после первоначального удара санкций. Поскольку Москва полагается на экспорт энергоносителей и валютный контроль для частичной защиты национальной экономики», — передает The Washington Post. Также влияет экспорт нефти и газа, приносящий России поток валюты, отмечает издание. Банку России удалось избежать глубокого финансового кризиса, считает заместитель главного экономиста Института международных финансов, ассоциации банков и финансовых компаний Элина Рыбакова. Экономисты считают, что «российская экономика все еще испытывает сильную боль» и инфляция в этом году может достичь не менее 20%, а ВВП сократится на 15%. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. По данным Мосбиржи на 31 марта, курс евро и доллара упал до 83 и 88 рублей соответственно. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа только рублями для недружественных стран, передает RT. Это решение поддержали 76% россиян, 27% респондентов считают, что это поможет укрепить рубль. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская экономика и валюта восстанавливаются, несмотря на введенные против РФ санкции. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Российский рубль и банковская система продолжают восстанавливаться после первоначального удара санкций. Поскольку Москва полагается на экспорт энергоносителей и валютный контроль для частичной защиты национальной экономики», — передает The Washington Post. Также влияет экспорт нефти и газа, приносящий России поток валюты, отмечает издание. Банку России удалось избежать глубокого финансового кризиса, считает заместитель главного экономиста Института международных финансов, ассоциации банков и финансовых компаний Элина Рыбакова. Экономисты считают, что «российская экономика все еще испытывает сильную боль» и инфляция в этом году может достичь не менее 20%, а ВВП сократится на 15%. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. По данным Мосбиржи на 31 марта, курс евро и доллара упал до 83 и 88 рублей соответственно. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа только рублями для недружественных стран, передает RT. Это решение поддержали 76% россиян, 27% респондентов считают, что это поможет укрепить рубль.