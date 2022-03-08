Кому положены новые выплаты на детей и как их получить

08 марта 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Семьи смогут получить выплаты на каждого ребенка от 8 до 16 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Новую выплату от президента РФ Владимира Путина в размере до регионального прожиточного минимума получат семьи с детьми от восьми до 16 лет, для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «Новая мера поддержки для семей с невысокими доходами — ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход — ниже прожиточного минимума», — указано в telegram-канале Минтруда. Если в семье несколько детей этого возраста, то выплата положена на каждого ребенка. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или лично. Пособие будут начислять на карты «Мир». Выплату будут рассчитывать с 1 апреля, деньги начнут приходить получателям с 1 мая. При назначении будут учитывать доходы, имущество и заработок семьи. Базовая сумма выплаты составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также возможно назначение пособия в размере 75% и 100%, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, передает «Утро.ру». Средний прожиточный минимум для детей в РФ составил 12274 рубля. О введении выплат объявил президент РФ Владимир Путин, передает ОТР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новую выплату от президента РФ Владимира Путина в размере до регионального прожиточного минимума получат семьи с детьми от восьми до 16 лет, для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «Новая мера поддержки для семей с невысокими доходами — ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход — ниже прожиточного минимума», — указано в telegram-канале Минтруда. Если в семье несколько детей этого возраста, то выплата положена на каждого ребенка. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или лично. Пособие будут начислять на карты «Мир». Выплату будут рассчитывать с 1 апреля, деньги начнут приходить получателям с 1 мая. При назначении будут учитывать доходы, имущество и заработок семьи. Базовая сумма выплаты составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также возможно назначение пособия в размере 75% и 100%, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, передает «Утро.ру». Средний прожиточный минимум для детей в РФ составил 12274 рубля. О введении выплат объявил президент РФ Владимир Путин, передает ОТР.