Кому положены новые выплаты на детей и как их получить

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Город. Курган, мамы с детьми, материнство, детская коляска, декретный отпуск
Семьи смогут получить выплаты на каждого ребенка от 8 до 16 лет Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Новую выплату от президента РФ Владимира Путина в размере до регионального прожиточного минимума получат семьи с детьми от восьми до 16 лет, для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Новая мера поддержки для семей с невысокими доходами — ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход — ниже прожиточного минимума», — указано в telegram-канале Минтруда.

Если в семье несколько детей этого возраста, то выплата положена на каждого ребенка. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или лично. Пособие будут начислять на карты «Мир». Выплату будут рассчитывать с 1 апреля, деньги начнут приходить получателям с 1 мая. При назначении будут учитывать доходы, имущество и заработок семьи.

Базовая сумма выплаты составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также возможно назначение пособия в размере 75% и 100%, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, передает «Утро.ру». Средний прожиточный минимум для детей в РФ составил 12274 рубля. О введении выплат объявил президент РФ Владимир Путин, передает ОТР.

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Новую выплату от президента РФ Владимира Путина в размере до регионального прожиточного минимума получат семьи с детьми от восьми до 16 лет, для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «Новая мера поддержки для семей с невысокими доходами — ежемесячное пособие на детей от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход — ниже прожиточного минимума», — указано в telegram-канале Минтруда. Если в семье несколько детей этого возраста, то выплата положена на каждого ребенка. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или лично. Пособие будут начислять на карты «Мир». Выплату будут рассчитывать с 1 апреля, деньги начнут приходить получателям с 1 мая. При назначении будут учитывать доходы, имущество и заработок семьи. Базовая сумма выплаты составляет половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. Также возможно назначение пособия в размере 75% и 100%, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, передает «Утро.ру». Средний прожиточный минимум для детей в РФ составил 12274 рубля. О введении выплат объявил президент РФ Владимир Путин, передает ОТР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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