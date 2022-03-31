По Екатеринбургу впервые за три года пройдет «Бессмертный полк». Программа Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы и акция
До пандемии COVID-19 акция «Бессмертный полк» собирала тысячи горожан Фото:

В День Победы в Екатеринбурге впервые за три года шествие «Бессмертного полка» пройдет в оффлайн-формате, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Также в мэрии анонсировали традиционные мероприятия на 9 мая — вахту памяти «Пост №1», легкоатлетический забег «Майская гроза», акцию «Вспомнить всех поименно!», «Вальс Победы», встречи с ветеранами, торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам, выставку военной техники и ретро-автомобилей.

«9 мая по улицам уральской столицы пройдет многотысячное шествие „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии. В последние два года — в 2020-м и 2021-м — «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Новость по теме
В Екатеринбурге перекроют дороги из-за подготовки к параду Победы. Карта

«Главное событие Дня Победы — парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением пеших расчетов всех родов войск, сил МВД, МЧС, механизированной колонны и пролетом авиации — начнется традиционно в 10:00. Желающие посмотреть на торжественное шествие, не дожидаясь Дня Победы, смогут сделать это 7 мая, когда на площади 1905 года пройдет генеральная репетиция парада. Ее можно будет увидеть со зрительских трибун — на них планируется допустить горожан и гостей Екатеринбурга», — добавили в горадминистрации.

Вечером 9 мая в Историческом сквере пройдет гала-концерт. Затем будет салют, который, как и в прошлом году, запустят с трех площадок.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В День Победы в Екатеринбурге впервые за три года шествие «Бессмертного полка» пройдет в оффлайн-формате, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Также в мэрии анонсировали традиционные мероприятия на 9 мая — вахту памяти «Пост №1», легкоатлетический забег «Майская гроза», акцию «Вспомнить всех поименно!», «Вальс Победы», встречи с ветеранами, торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам, выставку военной техники и ретро-автомобилей. «9 мая по улицам уральской столицы пройдет многотысячное шествие „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии. В последние два года — в 2020-м и 2021-м — «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. «Главное событие Дня Победы — парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением пеших расчетов всех родов войск, сил МВД, МЧС, механизированной колонны и пролетом авиации — начнется традиционно в 10:00. Желающие посмотреть на торжественное шествие, не дожидаясь Дня Победы, смогут сделать это 7 мая, когда на площади 1905 года пройдет генеральная репетиция парада. Ее можно будет увидеть со зрительских трибун — на них планируется допустить горожан и гостей Екатеринбурга», — добавили в горадминистрации. Вечером 9 мая в Историческом сквере пройдет гала-концерт. Затем будет салют, который, как и в прошлом году, запустят с трех площадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...