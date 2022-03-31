До пандемии COVID-19 акция «Бессмертный полк» собирала тысячи горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В День Победы в Екатеринбурге впервые за три года шествие «Бессмертного полка» пройдет в оффлайн-формате, рассказали в пресс-службе горадминистрации. Также в мэрии анонсировали традиционные мероприятия на 9 мая — вахту памяти «Пост №1», легкоатлетический забег «Майская гроза», акцию «Вспомнить всех поименно!», «Вальс Победы», встречи с ветеранами, торжественные шествия и возложения цветов к мемориалам и памятникам, выставку военной техники и ретро-автомобилей.

«9 мая по улицам уральской столицы пройдет многотысячное шествие „Бессмертного полка“», — сообщили в мэрии. В последние два года — в 2020-м и 2021-м — «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

«Главное событие Дня Победы — парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением пеших расчетов всех родов войск, сил МВД, МЧС, механизированной колонны и пролетом авиации — начнется традиционно в 10:00. Желающие посмотреть на торжественное шествие, не дожидаясь Дня Победы, смогут сделать это 7 мая, когда на площади 1905 года пройдет генеральная репетиция парада. Ее можно будет увидеть со зрительских трибун — на них планируется допустить горожан и гостей Екатеринбурга», — добавили в горадминистрации.

Вечером 9 мая в Историческом сквере пройдет гала-концерт. Затем будет салют, который, как и в прошлом году, запустят с трех площадок.