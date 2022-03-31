У главы ЦРУ нашли COVID после встречи с Байденом

31 марта 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Глава ЦРУ заразился коронавирусом после встречи с Джо Байденом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс заразился коронавирусом после встречи с президентом США Джо Байденом. Он испытывает легкие симптомы болезни и работает из дома. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP). « Бернс сдал положительный тест на коронавирус после его встречи с Байденом. Он испытывает легкие симптомы заболевания и на данный момент работает из дома. Он планирует вернуться в офис через пять дней и после получения отрицательного теста на COVID», — передает агентство. Отмечается, что Бернс вакцинирован от вируса. У американского лидера инфекцию не выявили. Ранее врач президента Кевин О’Коннор заявил, что Байдену провели операцию по удалению полипа, доброкачественного, но потенциально предракового образования. Врачи также проверили общее состояние здоровье Байдена. Медики заключили, что здоровье Байдена находится в удовлетворительном состоянии и не мешает ему исполнять обязанности президента. На время операции Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс заразился коронавирусом после встречи с президентом США Джо Байденом. Он испытывает легкие симптомы болезни и работает из дома. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP). « Бернс сдал положительный тест на коронавирус после его встречи с Байденом. Он испытывает легкие симптомы заболевания и на данный момент работает из дома. Он планирует вернуться в офис через пять дней и после получения отрицательного теста на COVID», — передает агентство. Отмечается, что Бернс вакцинирован от вируса. У американского лидера инфекцию не выявили. Ранее врач президента Кевин О’Коннор заявил, что Байдену провели операцию по удалению полипа, доброкачественного, но потенциально предракового образования. Врачи также проверили общее состояние здоровье Байдена. Медики заключили, что здоровье Байдена находится в удовлетворительном состоянии и не мешает ему исполнять обязанности президента. На время операции Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, пишет RT.