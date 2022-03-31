В России отложили выпуск отечественного конкурента Boieng

31 марта 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Планы по серийному производству самолета МС-21 сдвинутся на 1-2 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Планы по серийному производству пассажирского самолета МС-21 сдвинутся на 1-2 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. «Из-за сдвига серийного производства Superjet-100 и МС-21 будет организован серийный выпуск Ту-214 и Ил-96 400. Также будут приняты меры по сдерживанию цен на авиакеросин», — сообщается в telegram-канале правительства РФ. Проблемы с запчастями начались после введения новых экономических санкций против России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам президента, Запад ввел бы санкции против России в любом случае. МС-21 «Иркут» — разработанный конструкторским бюро Яковлева среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Считается прямым конкурентом Boeing. Начало серийного производства было запланировано на 2018 год, но из-за санкций США его отложили. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Планы по серийному производству пассажирского самолета МС-21 сдвинутся на 1-2 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. «Из-за сдвига серийного производства Superjet-100 и МС-21 будет организован серийный выпуск Ту-214 и Ил-96 400. Также будут приняты меры по сдерживанию цен на авиакеросин», — сообщается в telegram-канале правительства РФ. Проблемы с запчастями начались после введения новых экономических санкций против России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам президента, Запад ввел бы санкции против России в любом случае. МС-21 «Иркут» — разработанный конструкторским бюро Яковлева среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Считается прямым конкурентом Boeing. Начало серийного производства было запланировано на 2018 год, но из-за санкций США его отложили.