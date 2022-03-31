Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», — сказал Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению. Информацию передает РИА «Новости».
По словам постпреда, в рамках программы ФРГ изучала потенциал смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. В частности, к их числу относится конго-крымская геморрагическая лихорадка. Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.
Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ сообщали, что на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве. Это выяснилось во время спецоперации. Позже британской газетой Daily Mail были обнаружены электронные письма Байдена-младшего. Издание пришло к выводу, что сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов.
Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», — сказал Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению. Информацию передает РИА «Новости». По словам постпреда, в рамках программы ФРГ изучала потенциал смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. В частности, к их числу относится конго-крымская геморрагическая лихорадка. Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ сообщали, что на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве. Это выяснилось во время спецоперации. Позже британской газетой Daily Mail были обнаружены электронные письма Байдена-младшего. Издание пришло к выводу, что сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов.