31 марта 2022

Германия создавала на Украине собственные биолаборатории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, прием анализов, биологическая опасность, Экспертиза, карантин, вирус, covid19, проверка на вирусы, коронавирус
ФРГ проводила на Украине собственную военно-биологическую программу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», — сказал Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению. Информацию передает РИА «Новости».

По словам постпреда, в рамках программы ФРГ изучала потенциал смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. В частности, к их числу относится конго-крымская геморрагическая лихорадка. Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером.

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ сообщали, что на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве. Это выяснилось во время спецоперации. Позже британской газетой Daily Mail были обнаружены электронные письма Байдена-младшего. Издание пришло к выводу, что сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», — сказал Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению. Информацию передает РИА «Новости». По словам постпреда, в рамках программы ФРГ изучала потенциал смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. В частности, к их числу относится конго-крымская геморрагическая лихорадка. Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ сообщали, что на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве. Это выяснилось во время спецоперации. Позже британской газетой Daily Mail были обнаружены электронные письма Байдена-младшего. Издание пришло к выводу, что сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...