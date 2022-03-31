Германия создавала на Украине собственные биолаборатории

31 марта 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

ФРГ проводила на Украине собственную военно-биологическую программу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», — сказал Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению. Информацию передает РИА «Новости». По словам постпреда, в рамках программы ФРГ изучала потенциал смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. В частности, к их числу относится конго-крымская геморрагическая лихорадка. Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ сообщали, что на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве. Это выяснилось во время спецоперации. Позже британской газетой Daily Mail были обнаружены электронные письма Байдена-младшего. Издание пришло к выводу, что сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», — сказал Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению. Информацию передает РИА «Новости». По словам постпреда, в рамках программы ФРГ изучала потенциал смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. В частности, к их числу относится конго-крымская геморрагическая лихорадка. Гатилов также отметил, что проект финансировался МИД ФРГ и бундесвером. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ сообщали, что на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве. Это выяснилось во время спецоперации. Позже британской газетой Daily Mail были обнаружены электронные письма Байдена-младшего. Издание пришло к выводу, что сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов.