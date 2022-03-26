СМИ: сын лидера США причастен к созданию биолабораторий в Киеве

27 марта 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Хантер Байден помог Metabiota заключить многомиллионный контракт с американским правительством Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов. Об этом свидетельствуют электронные письма Байдена-младшего, обнаруженные британской газетой Daily Mail. «Электронные письма с ноутбука Хантера показывают, что он помог получить миллионы долларов финансирования для [биотехнологическая компании] Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Министерства обороны, специализирующегося на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия», — пишет издание, передает РИА «Новости». Также, исходя из полученных сведений, стало известно, что один из менеджеров Metabiota в 2014 году обратился к Байдену-младшему с вопросом о том, каким образом компания может поспособствовать «культурной и экономической независимости от России». Более того, Хантер поспособствовал тому, что компания смогла провести исследования различных патогенов вблизи границы России. Также коммерческая организация Black & Veatch, с которой сотрудничала Metabiota, построила несколько биолабораторий на Украине для «изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции», добавила газета. Ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории на Украине, которые финансировались США. В Госдуме пообещали предоставить ООН доказательства проведения опасных опытов на украинских гражданах. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что биооружие разрабатывалось с целью уничтожения русских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов. Об этом свидетельствуют электронные письма Байдена-младшего, обнаруженные британской газетой Daily Mail. «Электронные письма с ноутбука Хантера показывают, что он помог получить миллионы долларов финансирования для [биотехнологическая компании] Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Министерства обороны, специализирующегося на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия», — пишет издание, передает РИА «Новости». Также, исходя из полученных сведений, стало известно, что один из менеджеров Metabiota в 2014 году обратился к Байдену-младшему с вопросом о том, каким образом компания может поспособствовать «культурной и экономической независимости от России». Более того, Хантер поспособствовал тому, что компания смогла провести исследования различных патогенов вблизи границы России. Также коммерческая организация Black & Veatch, с которой сотрудничала Metabiota, построила несколько биолабораторий на Украине для «изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции», добавила газета. Ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории на Украине, которые финансировались США. В Госдуме пообещали предоставить ООН доказательства проведения опасных опытов на украинских гражданах. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что биооружие разрабатывалось с целью уничтожения русских.