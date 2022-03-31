Наемнику на Украине грозили убийством за отказ воевать без оружия

01 апреля 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

ВСУ отправляют иностранных наемников в бой безоружными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский наемник Генри Хофт рассказал порталу Grayzone о том, что получил угрозы убийством от членов диверсионно-разведывательной группы «Грузинский национальный легион» после его отказа воевать без оружия на Украине. По его словам, до этого одна из разведгрупп уже отправила часть наемников Киев безоружными. Хофт и его напарники отказались выезжать в город без вооружения и боеприпасов, передает Grayzone. После этого один из украинских бойцов сказал, что члены легиона «угрожают выстрелить в спину» американцу. Смерть мужчины планировали выдать за результат якобы боестолкновений. «Они хотят свести потери среди своих людей к минимуму», — сказал Хофт. По данным портала, который ссылается на показания ряда наемников, Киев предоставляет иностранцам постоянный вид на жительство и в случае смерти их выдают за погибших украинцев. «Возможно, последний раз, когда мы ввязались в нечто настолько скверное, был Вьетнам, но тогда у нас была поддержка с воздуха. У вас нет поддержки с воздуха (на Украине — прим. URA.RU), у вас нет превосходства артиллерии», — отметил наемник. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Путин говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Причинами стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашения, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели, заявлял Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американский наемник Генри Хофт рассказал порталу Grayzone о том, что получил угрозы убийством от членов диверсионно-разведывательной группы «Грузинский национальный легион» после его отказа воевать без оружия на Украине. По его словам, до этого одна из разведгрупп уже отправила часть наемников Киев безоружными. Хофт и его напарники отказались выезжать в город без вооружения и боеприпасов, передает Grayzone. После этого один из украинских бойцов сказал, что члены легиона «угрожают выстрелить в спину» американцу. Смерть мужчины планировали выдать за результат якобы боестолкновений. «Они хотят свести потери среди своих людей к минимуму», — сказал Хофт. По данным портала, который ссылается на показания ряда наемников, Киев предоставляет иностранцам постоянный вид на жительство и в случае смерти их выдают за погибших украинцев. «Возможно, последний раз, когда мы ввязались в нечто настолько скверное, был Вьетнам, но тогда у нас была поддержка с воздуха. У вас нет поддержки с воздуха (на Украине — прим. URA.RU), у вас нет превосходства артиллерии», — отметил наемник. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации утром 24 февраля. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины. Путин говорил, что спецоперация проходит успешно и в соответствии с планом. Причинами стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашения, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. Россия предлагала Киеву вывести войска из Донбасса для предотвращения спецоперации, но они не захотели, заявлял Путин.