31 марта 2022

Станцию метро Екатеринбурга перекрыли из-за муляжей гранат

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Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, подземка, метрополитен, метро, вагон метро, масочный режим
Метро перекрыли на 29 минут Фото:

Станцию метро на Площади 1905 года перекрыли из-за обнаружения в сумке одного из пассажиров подозрительных предметов, которые впоследствии оказались муляжами гранат Ф-1. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Станция екатеринбургского метро «Площадь 1905 года» была перекрыта в целях безопасности из-за обнаружения странного предмета в сумке одного из пассажиров. Позже выяснилось, что ее владелец — житель города Заречный, он вез на день рождения муляжи гранат Ф-1 в качестве подарка своему брату, сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что станция не работала в течение 29 минут.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перекрыли вход и выход станции метро «Площадь 1905 года». В пресс-службе администрации города пояснили, что у пассажира были найдены предметы «напоминающие взрывчатку».

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Станцию метро на Площади 1905 года перекрыли из-за обнаружения в сумке одного из пассажиров подозрительных предметов, которые впоследствии оказались муляжами гранат Ф-1. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области. Станция екатеринбургского метро «Площадь 1905 года» была перекрыта в целях безопасности из-за обнаружения странного предмета в сумке одного из пассажиров. Позже выяснилось, что ее владелец — житель города Заречный, он вез на день рождения муляжи гранат Ф-1 в качестве подарка своему брату, сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что станция не работала в течение 29 минут. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перекрыли вход и выход станции метро «Площадь 1905 года». В пресс-службе администрации города пояснили, что у пассажира были найдены предметы «напоминающие взрывчатку».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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