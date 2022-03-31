Станцию метро Екатеринбурга перекрыли из-за муляжей гранат

Станцию метро на Площади 1905 года перекрыли из-за обнаружения в сумке одного из пассажиров подозрительных предметов, которые впоследствии оказались муляжами гранат Ф-1. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Станция екатеринбургского метро «Площадь 1905 года» была перекрыта в целях безопасности из-за обнаружения странного предмета в сумке одного из пассажиров. Позже выяснилось, что ее владелец — житель города Заречный, он вез на день рождения муляжи гранат Ф-1 в качестве подарка своему брату, сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что станция не работала в течение 29 минут.
Станцию метро на Площади 1905 года перекрыли из-за обнаружения в сумке одного из пассажиров подозрительных предметов, которые впоследствии оказались муляжами гранат Ф-1. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области. Станция екатеринбургского метро «Площадь 1905 года» была перекрыта в целях безопасности из-за обнаружения странного предмета в сумке одного из пассажиров. Позже выяснилось, что ее владелец — житель города Заречный, он вез на день рождения муляжи гранат Ф-1 в качестве подарка своему брату, сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что станция не работала в течение 29 минут. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перекрыли вход и выход станции метро «Площадь 1905 года». В пресс-службе администрации города пояснили, что у пассажира были найдены предметы «напоминающие взрывчатку».