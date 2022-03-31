Станцию метро Екатеринбурга перекрыли из-за муляжей гранат

01 апреля 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Метро перекрыли на 29 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Станцию метро на Площади 1905 года перекрыли из-за обнаружения в сумке одного из пассажиров подозрительных предметов, которые впоследствии оказались муляжами гранат Ф-1. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области. Станция екатеринбургского метро «Площадь 1905 года» была перекрыта в целях безопасности из-за обнаружения странного предмета в сумке одного из пассажиров. Позже выяснилось, что ее владелец — житель города Заречный, он вез на день рождения муляжи гранат Ф-1 в качестве подарка своему брату, сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что станция не работала в течение 29 минут. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перекрыли вход и выход станции метро «Площадь 1905 года». В пресс-службе администрации города пояснили, что у пассажира были найдены предметы «напоминающие взрывчатку». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Станцию метро на Площади 1905 года перекрыли из-за обнаружения в сумке одного из пассажиров подозрительных предметов, которые впоследствии оказались муляжами гранат Ф-1. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Свердловской области. Станция екатеринбургского метро «Площадь 1905 года» была перекрыта в целях безопасности из-за обнаружения странного предмета в сумке одного из пассажиров. Позже выяснилось, что ее владелец — житель города Заречный, он вез на день рождения муляжи гранат Ф-1 в качестве подарка своему брату, сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Отмечается, что станция не работала в течение 29 минут. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перекрыли вход и выход станции метро «Площадь 1905 года». В пресс-службе администрации города пояснили, что у пассажира были найдены предметы «напоминающие взрывчатку».