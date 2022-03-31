Белый дом поддержал Европу в нежелании платить за газ рублями

01 апреля 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

США поддержали отказ от поставок российского газа за рубли Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Власти США поддерживают отказ других западных стран платить в рублях за поставки российского природного газа. С таким заявлением на регулярном брифинге для журналистов выступила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. «Да», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС. «Полагаю, канцлер ФРГ [Олаф Шольц] четко заявил, что контракты существует такими, какие они есть, изменений там не будет», — добавила она. Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Против эмбарго на поставки российских энергоресурсов выступила Австрия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США поддерживают отказ других западных стран платить в рублях за поставки российского природного газа. С таким заявлением на регулярном брифинге для журналистов выступила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. «Да», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС. «Полагаю, канцлер ФРГ [Олаф Шольц] четко заявил, что контракты существует такими, какие они есть, изменений там не будет», — добавила она. Указ о продаже недружественным странам газа только за рубли 31 марта подписал президент России Владимир Путин. Это коснется США, стран Евросоюза и других государств из списка. О намерениях отказаться от российского газа уже заявили Франция и Германия. Против эмбарго на поставки российских энергоресурсов выступила Австрия. Решение Путин о переходе на рубли поддержали 76% россиян, опрошенных ФОМ. Такие меры могут укрепить рубль, заявили 27% респондентов.