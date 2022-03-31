В СПЧ ООН выступили против принятия односторонних санкций

01 апреля 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

27 государств поддержали резолюцию Совета ООН по правам человека Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Совет Организации объединенных наций (ООН) по правам человека (СПЧ) призвал страны прекратить оказывать давление на другие государства с помощью односторонних санкций. Соответствующую резолюцию поддержали 27 стран. В документе указано, что СПЧ «настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение и осуществление» односторонних принудительных мер, передает ТАСС. Совет решительно осудил одностороннее применение санкций «некоторыми державами» в качестве давления, с целью создания препятствия осуществлению права на свободное и самостоятельное принятие решения другими государствами. Также СПЧ предложил создать в ООН беспристрастный и независимый механизм для жертв санкций, который бы мог заниматься вопросами правовой защиты. Потому он призвал все государства сотрудничать с спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних санкций на права человека. Документ поддержали 27 государств, среди которых Россия, Казахстан, Узбекистан, Венесуэла, Индия, Китай и Куба. 14 государств, в числе которых США, Британия, Япония, Южная Корея и Украина, проголосовали против этой резолюции. Еще шесть стран воздержались от голосования. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Совет Организации объединенных наций (ООН) по правам человека (СПЧ) призвал страны прекратить оказывать давление на другие государства с помощью односторонних санкций. Соответствующую резолюцию поддержали 27 стран. В документе указано, что СПЧ «настоятельно призывает все государства прекратить принятие, сохранение и осуществление» односторонних принудительных мер, передает ТАСС. Совет решительно осудил одностороннее применение санкций «некоторыми державами» в качестве давления, с целью создания препятствия осуществлению права на свободное и самостоятельное принятие решения другими государствами. Также СПЧ предложил создать в ООН беспристрастный и независимый механизм для жертв санкций, который бы мог заниматься вопросами правовой защиты. Потому он призвал все государства сотрудничать с спецдокладчиком ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних санкций на права человека. Документ поддержали 27 государств, среди которых Россия, Казахстан, Узбекистан, Венесуэла, Индия, Китай и Куба. 14 государств, в числе которых США, Британия, Япония, Южная Корея и Украина, проголосовали против этой резолюции. Еще шесть стран воздержались от голосования. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».