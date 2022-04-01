Минпромторг предложил отказаться от кассовых чеков в России

Необязательная выдача чеков поможет снизить издержки для бизнеса, считают в Минпромторге Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Минпромторг выступил с предложением разрешить магазинам не выдавать бумажные кассовые чеки после каждой покупки: такая мера призвана сократить расходы на ленту для касс. Соответствующее заявление содержится в письме замглавы министерства Виктора Евтухова в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Кассовая лента значительно подорожала, и если цены «останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей», пишут «Известия» со ссылкой на письмо Евтухова. В документе также отмечается, что зарубежные поставщики кассовой ленты снизили отгрузки товара, но ритейлеры пока не обеспокоены дефицитом бумаги, так как позаботились о запасах на год вперед.

В ФНС обратили внимание на то, что одна из основных целей кассовой реформы — защита интересов российского бизнеса от нечестной конкуренции со стороны участников рынка, сокращающих расходы путем уклонения от налогов, пишет издание. Инициатива о необязательной выдаче чеков может спровоцировать всплеск подобной недобросовестной конкуренции, отметили в ведомстве.

Перебои с поставками расходных материалов начались после того, как западные страны ввели масштабные экономические санкции в знак несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию длится с начала 2000-х годов. Усиление ограничений в последние месяцы, по словам главы государства, направлено на отмену России как государства.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. Как заявлял Владимир Путин, основная цель операции — помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, столкнувшихся с геноцидом киевских властей.

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