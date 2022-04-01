Кормухина: зачем власть дотирует культуру во время спецоперации

01 апреля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Российские деятели культуры обеспокоены патриотическим воспитанием в стране Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская исполнительница Ольга Кормухина поддержала развитие властями проектов по истории и патриотизму в стране. В своем telegram-канале она заявила, что без культуры, которая опирается на любовь к Родине, не может быть будущего. «Наконец-то! Мы уже давно об этом „маякуем“. Без культуры, опирающейся на знание истории своей страны и любовь к Родине, хоть и звучит пафосно (но что-то американцы пафоса не стесняются), невозможно создать образ будущего! А без образа будущего как можно определиться с настоящим? Хорошо, когда наверху слышат. Еще лучше, когда действуют», — прокомментировала Кормухина статью об увеличении числа проектов по истории и патриотизму. За сохранение народного духа выступил и художественный руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко. Поэт в своем telegram-канале посвятил теме просвещения следующие строки: «Закрыли Чайковскому дверь, Толстого смели, самодуры. И этим гордитесь теперь! Да кто вы без русской культуры?» Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что количество проектов по историческим, культурным и патриотическим направлениям грантового конкурса президентского Фонда культурных инициатив увеличилось на фоне давления других стран на российскую культуру. Западные страны начали вводить антироссийские санкции в отношении РФ после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что основная цель этих ограничений заключается в отмене России как страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская исполнительница Ольга Кормухина поддержала развитие властями проектов по истории и патриотизму в стране. В своем telegram-канале она заявила, что без культуры, которая опирается на любовь к Родине, не может быть будущего. «Наконец-то! Мы уже давно об этом „маякуем“. Без культуры, опирающейся на знание истории своей страны и любовь к Родине, хоть и звучит пафосно (но что-то американцы пафоса не стесняются), невозможно создать образ будущего! А без образа будущего как можно определиться с настоящим? Хорошо, когда наверху слышат. Еще лучше, когда действуют», — прокомментировала Кормухина статью об увеличении числа проектов по истории и патриотизму. За сохранение народного духа выступил и художественный руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко. Поэт в своем telegram-канале посвятил теме просвещения следующие строки: «Закрыли Чайковскому дверь, Толстого смели, самодуры. И этим гордитесь теперь! Да кто вы без русской культуры?» Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что количество проектов по историческим, культурным и патриотическим направлениям грантового конкурса президентского Фонда культурных инициатив увеличилось на фоне давления других стран на российскую культуру. Западные страны начали вводить антироссийские санкции в отношении РФ после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин заявлял, что основная цель этих ограничений заключается в отмене России как страны.