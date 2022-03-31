31 марта 2022
30 марта 2022

ПФР назвал число курганцев, кому увеличат пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Пенсионеры. Курган , парк, пенсионеры, бабушка, пенсинерка
Курганцы начнут получать повышенные пособия Фото:

В Курганской области в апреле повышенные пенсии получат 25 тысяч человек. Индексация пособий составит 8,6%. Об этом сообщается на сайте Курганского отделения Пенсионного Фонда.

«В Курганской области повышение затрагивает порядка 25 тысяч получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (15,5 тысячи пенсионеров) и по потере кормильца (9,2 тысячи пенсионеров). Проиндексированные на 8,6% пенсии по государственному пенсионному обеспечению начнут поступать зауральцам в апреле по стандартному графику доставки», — говорится в релизе областного ПФР.

Кроме социальных пенсий, в регионе также будут увеличены пособия и другим категориям получателей. Это участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»; военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей; некоторые другие граждане.

Для индексации пенсий по всей России из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца года. Мера коснется 4 млн человек.

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В Курганской области в апреле повышенные пенсии получат 25 тысяч человек. Индексация пособий составит 8,6%. Об этом сообщается на сайте Курганского отделения Пенсионного Фонда. «В Курганской области повышение затрагивает порядка 25 тысяч получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности (15,5 тысячи пенсионеров) и по потере кормильца (9,2 тысячи пенсионеров). Проиндексированные на 8,6% пенсии по государственному пенсионному обеспечению начнут поступать зауральцам в апреле по стандартному графику доставки», — говорится в релизе областного ПФР. Кроме социальных пенсий, в регионе также будут увеличены пособия и другим категориям получателей. Это участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»; военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, и члены их семей; граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей; некоторые другие граждане. Для индексации пенсий по всей России из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей до конца года. Мера коснется 4 млн человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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