31 марта 2022
30 марта 2022

В ЯНАО на выходных вернется зима

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые выходные апреля будут холодными Фото:

На Ямале в выходные столбик термометра опустится до -19 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«2 апреля, суббота, температура воздуха ночью от минус 18 до минус 13 градусов, в воскресенье ночью — от -19 до -14 градусов. Местами небольшой снег. Переменная облачность. В субботу западный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, в воскресенье — юго-западный и северо-восточный со скоростью до 10 метров в секунду», — сообщают синоптики.

2 апреля атмосферное давление начнет слабо расти. Днем температура воздуха прогреется до минус 3 градусов. В воскресенье днем в некоторых районах столбик термометра будет держаться на отметке в -14 градусов.

Заканчивающаяся неделя на Ямале была теплой, но ветреной. Порывы достигали 17 метров в секунду.

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На Ямале в выходные столбик термометра опустится до -19 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «2 апреля, суббота, температура воздуха ночью от минус 18 до минус 13 градусов, в воскресенье ночью — от -19 до -14 градусов. Местами небольшой снег. Переменная облачность. В субботу западный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, в воскресенье — юго-западный и северо-восточный со скоростью до 10 метров в секунду», — сообщают синоптики. 2 апреля атмосферное давление начнет слабо расти. Днем температура воздуха прогреется до минус 3 градусов. В воскресенье днем в некоторых районах столбик термометра будет держаться на отметке в -14 градусов. Заканчивающаяся неделя на Ямале была теплой, но ветреной. Порывы достигали 17 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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