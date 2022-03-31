В ЯНАО на выходных вернется зима

Первые выходные апреля будут холодными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале в выходные столбик термометра опустится до -19 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«2 апреля, суббота, температура воздуха ночью от минус 18 до минус 13 градусов, в воскресенье ночью — от -19 до -14 градусов. Местами небольшой снег. Переменная облачность. В субботу западный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, в воскресенье — юго-западный и северо-восточный со скоростью до 10 метров в секунду», — сообщают синоптики.

2 апреля атмосферное давление начнет слабо расти. Днем температура воздуха прогреется до минус 3 градусов. В воскресенье днем в некоторых районах столбик термометра будет держаться на отметке в -14 градусов.

Заканчивающаяся неделя на Ямале была теплой, но ветреной. Порывы достигали 17 метров в секунду.