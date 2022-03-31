На курганских чиновников возбудили дело из-за скандальной стройки

Суд признал разрешение на строительство дома по Коли Мяготина, 111б незаконным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отношении должностных лиц департамента строительства Курганской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, связанное со скандальной стройкой на улице Коли Мяготина, 111б. Поводом стала прокурорская проверка, установившая, что из-за строительных работ пострадали соседние дома, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Должностные лица государственного строительного надзора при осуществлении контрольных мероприятий данные факты не выявили, мер к устранению нарушений не приняли. Прокуратура области в правоохранительные органы направила материал, по результатам проверки которого в отношении должностных лиц регионального департамента строительства возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что из-за стройки дома по улице Коли Мяготина, 111б в расположенных поблизости домах возникли технические дефекты в несущих и ограждающих конструкциях. Они создавали угрозу жизни и здоровью жителей. Департамент строительства должен был проводить государственный строительный надзор. Помимо этого, городской суд удовлетворил иск прокуратуры, в соответствии с которым разрешение на строительство многоквартирного дома признано незаконным. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сотрудники СК возбудили уголовные дела в отношении сотрудников мэрии по поводу выделения земли под строительство трех многоквартирных домов. В их числе и стройка дома №111б на улице Коли Мяготина. В начале марта стало известно, что стройплощадку опечатали по решению суда. Приостановить стройку попросил прокурор Кургана.

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