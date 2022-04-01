Российские военные сбили украинский Ми-8 и восемь беспилотников

01 апреля 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Российские военные продолжают демилитаризацию Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные сбили украинский вертолет МИ-8, а также уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в официальном telegram-канале ведомства. «Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе: один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Коросуня, Новомихайловского, в том числе один „Байрактар ТБ-2“ в районе Ваховки», — сообщил Конашенков. Также отмечается, что армией РФ поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные сбили украинский вертолет МИ-8, а также уничтожили восемь беспилотников. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в официальном telegram-канале ведомства. «Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе: один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка и восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Коросуня, Новомихайловского, в том числе один „Байрактар ТБ-2“ в районе Ваховки», — сообщил Конашенков. Также отмечается, что армией РФ поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.