31 марта 2022

В гордуме Челябинска произошла неожиданная отставка

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Выборы Орлова на должность мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, отставка, увольнение работника, уход с должности
Антон Хромов покидает и гордуму, и Металлургический райсовет Челябинска (фото из архива) Фото:

Депутат Металлургического районного совета Челябинска Антон Хромов отказался от мандата. Об этом сообщили URA.RU источники. Это означает, что опустеет также одно из мест в городской думе областного центра, куда Хромова делегировали коллеги-депутаты.

«Сегодня вступает в силу решение совета о досрочном прекращении полномочий Антона Сергеевича Хромова в качестве депутата Металлургического района и городской думы. Кандидатуры тех, кто сможет заменить его в гордуме, мы обсудим на сессии 21 апреля», — сообщил URA.RU спикер райсовета Алексей Четвернин.

По словам Четвернина, заявление о сложении полномочий депутат объяснил личными мотивами. Он воздержался от предположений о том, кто заменит Хромова в городской думе.

Хромов с 2011 года руководит предприятием ООО «Автодорожник». Кроме того, он активно участвует в деятельности движения экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород». В числе других представителей «пула Барышева» в 2021 году он стал участником демарша с выходом из рядов «Единой России».

Алексей Текслер в парке Тищенко. Челябинск
Антон Хромов (слева) с 1 апреля перестал быть дупутатом
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Депутат Металлургического районного совета Челябинска Антон Хромов отказался от мандата. Об этом сообщили URA.RU источники. Это означает, что опустеет также одно из мест в городской думе областного центра, куда Хромова делегировали коллеги-депутаты. «Сегодня вступает в силу решение совета о досрочном прекращении полномочий Антона Сергеевича Хромова в качестве депутата Металлургического района и городской думы. Кандидатуры тех, кто сможет заменить его в гордуме, мы обсудим на сессии 21 апреля», — сообщил URA.RU спикер райсовета Алексей Четвернин. По словам Четвернина, заявление о сложении полномочий депутат объяснил личными мотивами. Он воздержался от предположений о том, кто заменит Хромова в городской думе. Хромов с 2011 года руководит предприятием ООО «Автодорожник». Кроме того, он активно участвует в деятельности движения экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород». В числе других представителей «пула Барышева» в 2021 году он стал участником демарша с выходом из рядов «Единой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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