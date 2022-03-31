В гордуме Челябинска произошла неожиданная отставка

Антон Хромов покидает и гордуму, и Металлургический райсовет Челябинска (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Металлургического районного совета Челябинска Антон Хромов отказался от мандата. Об этом сообщили URA.RU источники. Это означает, что опустеет также одно из мест в городской думе областного центра, куда Хромова делегировали коллеги-депутаты.

«Сегодня вступает в силу решение совета о досрочном прекращении полномочий Антона Сергеевича Хромова в качестве депутата Металлургического района и городской думы. Кандидатуры тех, кто сможет заменить его в гордуме, мы обсудим на сессии 21 апреля», — сообщил URA.RU спикер райсовета Алексей Четвернин.

По словам Четвернина, заявление о сложении полномочий депутат объяснил личными мотивами. Он воздержался от предположений о том, кто заменит Хромова в городской думе.

Хромов с 2011 года руководит предприятием ООО «Автодорожник». Кроме того, он активно участвует в деятельности движения экс-депутата Госдумы Андрея Барышева «Соцгород». В числе других представителей «пула Барышева» в 2021 году он стал участником демарша с выходом из рядов «Единой России».

Антон Хромов (слева) с 1 апреля перестал быть дупутатом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU