«Уралвагонзавод» из-за санкций срочно ищет новых поставщиков

01 апреля 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

По словам представителя профсоюза, УВЗ не успевает выполнять заказы из-за разрыва связей с западными поставщиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) столкнулся с нехваткой комплектующих из-за перехода на импортозамещение. Об этом URA.RU рассказал представитель профсоюза предприятия Александр Иванов. «Проблем нет с количеством заказов, есть проблемы с их выполнением, так как завод усиленно переходит на импортозамещение. Завод в поисках российских поставщиков, разрабатываются пути закупки сырья у дружеских стран, не присоединившихся к санкциям», — сообщил Александр Иванов. Он добавил, что в простой с сохранением двух третей зарплаты сотрудников вагоносборочного цеха отправляют массово, а не точечно, как заявляла пресс-служба предприятия. Редакция URA.RU направила в УПК «Уралвагонзавод» запрос для получения комментария. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее на «Уралвагонзаводе» неоднократно сообщали, что при изготовлении вагонов предприятие использует материалы и комплектующие «исключительно российских поставщиков». В марте газета « Коммерсант » писала о том, что российские производители инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью, в том числе УВЗ, испытывают сложности с поставкой кассетных подшипников, которые необходимы для производства таких вагонов. Все три российских предприятия, выпускающие подшипники, использовали зарубежные комплектующие, в России аналогов им нет. Все три предприятия — «дочки» западных холдингов или совместные предприятия, в которых одна доля принадлежит российской компании, другая — зарубежной. Так, «ЕПК-Бренко» в Самаре — СП российской «Европейской подшипниковой корпорации» и Brenco (входит в американскую Amsted Rail), завод СКФ в Твери — структура шведской SKF, «Тимкен ОВК» в Ленинградской области — «дочка» американской Timken и «Объединенной вагонной компании». SKF и Amsted Rail уже сообщили о том, что покидают российский рынок. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего США, Япония, Канада и Евросоюз ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) столкнулся с нехваткой комплектующих из-за перехода на импортозамещение. Об этом URA.RU рассказал представитель профсоюза предприятия Александр Иванов. «Проблем нет с количеством заказов, есть проблемы с их выполнением, так как завод усиленно переходит на импортозамещение. Завод в поисках российских поставщиков, разрабатываются пути закупки сырья у дружеских стран, не присоединившихся к санкциям», — сообщил Александр Иванов. Он добавил, что в простой с сохранением двух третей зарплаты сотрудников вагоносборочного цеха отправляют массово, а не точечно, как заявляла пресс-служба предприятия. Редакция URA.RU направила в УПК «Уралвагонзавод» запрос для получения комментария. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее на «Уралвагонзаводе» неоднократно сообщали, что при изготовлении вагонов предприятие использует материалы и комплектующие «исключительно российских поставщиков». В марте газета «Коммерсант» писала о том, что российские производители инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью, в том числе УВЗ, испытывают сложности с поставкой кассетных подшипников, которые необходимы для производства таких вагонов. Все три российских предприятия, выпускающие подшипники, использовали зарубежные комплектующие, в России аналогов им нет. Все три предприятия — «дочки» западных холдингов или совместные предприятия, в которых одна доля принадлежит российской компании, другая — зарубежной. Так, «ЕПК-Бренко» в Самаре — СП российской «Европейской подшипниковой корпорации» и Brenco (входит в американскую Amsted Rail), завод СКФ в Твери — структура шведской SKF, «Тимкен ОВК» в Ленинградской области — «дочка» американской Timken и «Объединенной вагонной компании». SKF и Amsted Rail уже сообщили о том, что покидают российский рынок. 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего США, Япония, Канада и Евросоюз ввели санкции в отношении российских политиков, бизнесменов и предприятий, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти действия «имеют все признаки агрессии».