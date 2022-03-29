Сотрудников «Уралвагонзавода» отправили в вынужденный отпуск

В предприятии сообщили, что в изготовлении вагонов предприятие использует материалы и комплектующие исключительно российских поставщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторых сотрудников «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) отправляют в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Официальные представители предприятия сообщили URA.RU, что «Уралвагонзавод» работает в штатном режиме и обеспечен заказами до конца 2022 года.

«Мой цех находится на особом положении по охране труда на основании приказа исполнительного директора. В цех постоянно приходят различные отделы с проверками. Цех не занимается своим предназначением, людей отправляют в отпуска, сохраняют 2/3 от зарплаты», — рассказал Е1 Александр Иванов. Он выступает за права трудящихся на УВЗ.

Мужчина говорит, что предприятие испытывает экономический кризис. «На заводе отсутствуют роликовые подшипники для сборки усиленной тележки подвижного состава, нет ферросплавов, применяемых в плавке металла. Также сказано, что завод понес убыток — 7 миллиардов рублей», — отметил горожанин.

Редакция URA.RU отправила запрос в пресс-службу «Уралвагонзавода». Там отметили, что предприятие работает в штатном режиме и обеспечено заказами до конца текущего, а по ряду продукции — до конца 2024 года. «В соответствии с заключенными контрактами проводится переналадка конвейера для производства необходимой номенклатуры подвижного состава. Незначительная часть работников вагоносборочного производства — точечно — отправлена в краткосрочные отпуска с сохранением 2/3 оплаты труда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в предприятии сообщили, что в изготовлении вагонов предприятие использует материалы и комплектующие исключительно российских поставщиков. Все социальные обязательства перед коллективом выполняются. Ранее URA.RU писало, что под санкции коллективного запада попали такие предприятия, как «Уралвагонзавод», Уральский банк реконструкции и развития, а также топ-менеджеры свердловских предприятий и чиновники региона.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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