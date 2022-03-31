В Пермском крае резко подорожали авто с пробегом

Авто с пробегом в среднем подорожали на 15,8% за квартал и на 36,7% — за год Фото: Анна Майорова © URA.RU

За первый квартал 2022 года авто с пробегом в Пермском крае подорожали примерно на 15%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито».

«Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе по итогам I квартала составила 410 000 рублей — на 15,8% больше, чем в предыдущем квартале», — сообщается в исследовании «Авито». Это также больше на 36,7%, чем годом ранее.

По России в целом цена за I квартал 2022 года выросла на 19%, а за год — на 42,9%. По стране средняя стоимость авто с пробегом составляет 450 тыс. рублей. Самая популярная модель на вторичном рынке машин в Пермском крае, Lada Granta, за квартал выросла в цене на 11,7%. Сейчас в среднем ее можно приобрести за 410 000 рублей.

Вторая по популярности в регионе — Lada Priora, подорожала за первые три месяца текущего года на 13,5% (сейчас средняя стоимость — 218 000 рублей). Из топ-10 самых продаваемых больше всего подорожала Lada 2110 — на 29%. Сейчас ее можно приобрести с рук в среднем за 80 тысяч рублей. Самая дорогая из топ-10 — Kia Rio стоит в среднем 775 000 рублей (рост 12,3%).

В результате начавшейся спецоперации РФ на Украине, западные страны стали вводить экономические санкции в отношении России и отечественных производств. Из-за нехватки комплектующих, которые поставляются из-за рубежа, «АвтоВАЗ» приостановил выпуск новых машин. Также в России приостанавливают деятельность и другие автоконцерны, что является причиной роста цен на машины.

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