31 марта 2022

Генерал МВД взял на контроль розыск стрелка из Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЗСО. Челябинск , скоков михаил
Начальник ГУ МВД Михаил Скоков поручил найти стрелявшего Фото:

Происшествие со стрельбой в Магнитогорске взял под личный контроль начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка.

«Сотрудниками полиции приняты меры оперативного реагирования, личный состав ориентирован на розыск нападавшего. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего» — рассказали в пресс-службе.

Ранее водитель внедорожника в Магнитогорске выстрелил в автомобиль, который его подрезал во время движения. В пострадавшей машине разбилось заднее стекло, девушка-водитель и ее пассажирка отделались сильным испугом. После инцидента водитель скрылся.

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Происшествие со стрельбой в Магнитогорске взял под личный контроль начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка. «Сотрудниками полиции приняты меры оперативного реагирования, личный состав ориентирован на розыск нападавшего. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего» — рассказали в пресс-службе. Ранее водитель внедорожника в Магнитогорске выстрелил в автомобиль, который его подрезал во время движения. В пострадавшей машине разбилось заднее стекло, девушка-водитель и ее пассажирка отделались сильным испугом. После инцидента водитель скрылся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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