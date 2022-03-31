Генерал МВД взял на контроль розыск стрелка из Магнитогорска

Начальник ГУ МВД Михаил Скоков поручил найти стрелявшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Происшествие со стрельбой в Магнитогорске взял под личный контроль начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка.

«Сотрудниками полиции приняты меры оперативного реагирования, личный состав ориентирован на розыск нападавшего. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего» — рассказали в пресс-службе.

Ранее водитель внедорожника в Магнитогорске выстрелил в автомобиль, который его подрезал во время движения. В пострадавшей машине разбилось заднее стекло, девушка-водитель и ее пассажирка отделались сильным испугом. После инцидента водитель скрылся.