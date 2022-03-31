Стрелявшего ищет полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области полиция разыскивает водителя кроссовера SsangYong, который обстрелял автомобиль, остановившийся на светофоре. В пострадавшей машине ехали две девушки, рассказала URA.RU мама одной из них. В пресс-службе УМВД по Магнитогорску информацию о происшествии подтвердили.

«Все случилось 31 марта примерно в 17.15 на перекрестке улиц Советской Армии и Галлиулина, напротив фитнесс-центра „Ягуар“. Дочка находилась за рулем своей „Лады Приоры“, ехала вместе с подругой. Ей надо было перестроиться в правый ряд, что она и сделала, встав на светофоре впереди черного внедорожника. Его водителю это не понравилось, он перестроился левее, начал кричать что-то из окна, а потом достал из бардачка пистолет и выстрелил в машину дочери, попав в заднее стекло, которое разбилось вдребезги», — рассказала женщина.

Девушки в машине не пострадали и сразу вызвали полицию. Водитель внедорожника скрылся. Сейчас полиция и пострадавшие ищут свидетелей инцидента.

«Заявление зарегистрировано, проводятся мероприятия по установлению обстоятельств случившегося. Очевидцы могут обратиться в дежурную часть отдела полиции «Правобережный», — рассказала пресс-секретарь УМВД города Мария Морщакина.

Стекло после выстрела разбилось в мелкую крошку предоставлено Марией Гладышевой