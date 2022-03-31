В саду под окнами губернатора Шумкова не могут открыть туалет

Павильон туалета установили в августе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В горсаду Кургана не могут открыть туалет, который установили в августе 2021 года. На это местные жители пожаловались в соцсети «ВКонтакте». На горсад выходят окна из кабинета губернатора в здании правительства Курганской области.

«В горсаду для чего туалет стоит, для вида что ли? Ни один не работает! Народ гуляет, а сходить в туалет некуда», — написал анонимный подписчик группы «ЧП Курган».

Некоторые пользователи в комментариях под постом поделились мнением, что павильон туалета поставили «для красоты». Представители мэрии в комментариях написали, что модельные туалеты в парках должны работать с апреля по октябрь.

Павильон модульного туалета в горсаду установили в конце августа. Тогда власти объясняли, что скоро к нему будут прокладывать сети водопровода и канализации. Туалет должны были открыть после подключения коммуникаций. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU сообщили, что позже ответят на вопрос, связанный с открытием туалета.