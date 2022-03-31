31 марта 2022

В саду под окнами губернатора Шумкова не могут открыть туалет

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, горсад, туалет
Павильон туалета установили в августе Фото:

В горсаду Кургана не могут открыть туалет, который установили в августе 2021 года. На это местные жители пожаловались в соцсети «ВКонтакте». На горсад выходят окна из кабинета губернатора в здании правительства Курганской области.

«В горсаду для чего туалет стоит, для вида что ли? Ни один не работает! Народ гуляет, а сходить в туалет некуда», — написал анонимный подписчик группы «ЧП Курган».

Некоторые пользователи в комментариях под постом поделились мнением, что павильон туалета поставили «для красоты». Представители мэрии в комментариях написали, что модельные туалеты в парках должны работать с апреля по октябрь.

Павильон модульного туалета в горсаду установили в конце августа. Тогда власти объясняли, что скоро к нему будут прокладывать сети водопровода и канализации. Туалет должны были открыть после подключения коммуникаций. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU сообщили, что позже ответят на вопрос, связанный с открытием туалета.

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В горсаду Кургана не могут открыть туалет, который установили в августе 2021 года. На это местные жители пожаловались в соцсети «ВКонтакте». На горсад выходят окна из кабинета губернатора в здании правительства Курганской области. «В горсаду для чего туалет стоит, для вида что ли? Ни один не работает! Народ гуляет, а сходить в туалет некуда», — написал анонимный подписчик группы «ЧП Курган». Некоторые пользователи в комментариях под постом поделились мнением, что павильон туалета поставили «для красоты». Представители мэрии в комментариях написали, что модельные туалеты в парках должны работать с апреля по октябрь. Павильон модульного туалета в горсаду установили в конце августа. Тогда власти объясняли, что скоро к нему будут прокладывать сети водопровода и канализации. Туалет должны были открыть после подключения коммуникаций. В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU сообщили, что позже ответят на вопрос, связанный с открытием туалета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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