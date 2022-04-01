Врач Токарев заявил, что заразность COVID близка к максимальной

01 апреля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Заразность «Омикрона» близка к кори Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус мутировал в сторону максимальной заразности, по индексу репродукции он уже близок к кори. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Пока сбываются наши ноябрьские прогнозы — вирус мутирует в сторону еще большей трансмиссивности, то есть становится еще более заразным, близким к кори по индексу репродукции (индекс заразности — прим. URA.RU), но при этом его патогенность (порождение болезней — прим. URA.RU) не увеличивается. В настоящее время COVID-19 представляет собой наибольшую опасность для людей с иммунодефицитами, для пожилых, коморбидных пациентов, имеющих различные хронические заболевания, для детей и беременных, то есть не является „обычной сезонной простудой“. К примерам роста числа госпитализаций за счет групп риска можно отнести западные страны — Великобританию, Францию, Ирландию», — подчеркнул Сергей Токарев. По словам доктора наук, заразность «Омикрона» увеличилась за счет мутаций внутри штамма. «Теперь подвариантов „Омикрона“ не два-три, их уже выявлено около десятка. И потенциал мутаций очень высок, причем видоизменяться штамм может долгое время. Что получится в результате, может быть очень далеко от „Омикрона“», — объяснил Токарев. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Кэг», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что мутации у штамма «Омикрон» идут также внутри сублиний. «Внутри „Омикрона“, в подлиниях ВА.1, ВА.2, ВА.3, возникают разные варианты, десятки новых. И они образуются у каждого человека. Он заразился и если успел распространить, то уже, как правило, измененный штамм. Но это все условные понятия. Мы группируем реальные, наиболее клинически значимые штаммы под этим подлиниям, внутри», — подчеркнул он. Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что в России растет доля ВА.2, то есть «стелс-омикрона». Однако это не должно стать причиной резкого подъема заболеваемости коронавирусом из-за высокой иммунизации населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус мутировал в сторону максимальной заразности, по индексу репродукции он уже близок к кори. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Пока сбываются наши ноябрьские прогнозы — вирус мутирует в сторону еще большей трансмиссивности, то есть становится еще более заразным, близким к кори по индексу репродукции (индекс заразности — прим. URA.RU), но при этом его патогенность (порождение болезней — прим. URA.RU) не увеличивается. В настоящее время COVID-19 представляет собой наибольшую опасность для людей с иммунодефицитами, для пожилых, коморбидных пациентов, имеющих различные хронические заболевания, для детей и беременных, то есть не является „обычной сезонной простудой“. К примерам роста числа госпитализаций за счет групп риска можно отнести западные страны — Великобританию, Францию, Ирландию», — подчеркнул Сергей Токарев. По словам доктора наук, заразность «Омикрона» увеличилась за счет мутаций внутри штамма. «Теперь подвариантов „Омикрона“ не два-три, их уже выявлено около десятка. И потенциал мутаций очень высок, причем видоизменяться штамм может долгое время. Что получится в результате, может быть очень далеко от „Омикрона“», — объяснил Токарев. В беседе с URA.RU иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Кэг», кандидат медицинских наук Николай Крючков добавил, что мутации у штамма «Омикрон» идут также внутри сублиний. «Внутри „Омикрона“, в подлиниях ВА.1, ВА.2, ВА.3, возникают разные варианты, десятки новых. И они образуются у каждого человека. Он заразился и если успел распространить, то уже, как правило, измененный штамм. Но это все условные понятия. Мы группируем реальные, наиболее клинически значимые штаммы под этим подлиниям, внутри», — подчеркнул он. Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что в России растет доля ВА.2, то есть «стелс-омикрона». Однако это не должно стать причиной резкого подъема заболеваемости коронавирусом из-за высокой иммунизации населения.