Депутаты Госдумы отчитались о доходах

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Доходы депутатов Госдумы будут раскрыты до 14 апреля Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Депутаты Государственной думы 8-го созыва подали налоговые декларации за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Все депутаты Госдумы сдали налоговые декларации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Сами декларации пока не опубликованы на сайте нижней палаты, но должны появиться там в течение 14 дней.

Самым богатым депутатом по итогам прошлой кампании стал единоросс Григорий Аникеев, в 2020 году заработавший 2,7 млрд рублей. В тройке оказались два его однопартийца — Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн).

Срок подачи налоговых деклараций депутатами за 2021 год истек сегодня, 1 апреля. Ранее в Кремле сообщили, что о доходах за прошлый год отчитался президент РФ Владимир Путин.

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Депутаты Государственной думы 8-го созыва подали налоговые декларации за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. «Все депутаты Госдумы сдали налоговые декларации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Сами декларации пока не опубликованы на сайте нижней палаты, но должны появиться там в течение 14 дней. Самым богатым депутатом по итогам прошлой кампании стал единоросс Григорий Аникеев, в 2020 году заработавший 2,7 млрд рублей. В тройке оказались два его однопартийца — Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн). Срок подачи налоговых деклараций депутатами за 2021 год истек сегодня, 1 апреля. Ранее в Кремле сообщили, что о доходах за прошлый год отчитался президент РФ Владимир Путин.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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