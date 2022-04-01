Депутаты Госдумы отчитались о доходах

Депутаты Государственной думы 8-го созыва подали налоговые декларации за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
«Все депутаты Госдумы сдали налоговые декларации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Сами декларации пока не опубликованы на сайте нижней палаты, но должны появиться там в течение 14 дней.
Самым богатым депутатом по итогам прошлой кампании стал единоросс Григорий Аникеев, в 2020 году заработавший 2,7 млрд рублей. В тройке оказались два его однопартийца — Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн).
Срок подачи налоговых деклараций депутатами за 2021 год истек сегодня, 1 апреля. Ранее в Кремле сообщили, что о доходах за прошлый год отчитался президент РФ Владимир Путин.
Депутаты Государственной думы 8-го созыва подали налоговые декларации за 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. «Все депутаты Госдумы сдали налоговые декларации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Сами декларации пока не опубликованы на сайте нижней палаты, но должны появиться там в течение 14 дней. Самым богатым депутатом по итогам прошлой кампании стал единоросс Григорий Аникеев, в 2020 году заработавший 2,7 млрд рублей. В тройке оказались два его однопартийца — Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн). Срок подачи налоговых деклараций депутатами за 2021 год истек сегодня, 1 апреля. Ранее в Кремле сообщили, что о доходах за прошлый год отчитался президент РФ Владимир Путин.