Глава МЧС летит на место обстрела в Белгород

01 апреля 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Александр Чуприян вылетел на место атаки ВСУ в Белгороде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян вылетел на место пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ в Белгороде. Об этом заявили в пресс-службе МЧС. «Оперативная группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетела в Белгород, где вспыхнул крупный пожар на нефтебазе», — сообщили ТАСС в ведомстве. Ранее стало известно об угрозе распространения огня на резервуары с топливом. Нефтебаза в Бегороде загорелась в результате атаки двух вертолетов ВСУ. В результате пожара пострадали два работника. Позже появилась информация о последовавших возгораниях восьми резервуаров с топливом. По сообщениям СМИ, огонь может перейти на восемь других резервуаров, всего в очаге их находится 16. МЧС сообщило о наращивании сил на месте пожара в Белгороде, пишет RT. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информирует об экстренной эвакуации жителей соседних улиц. Вооруженные силы Украины ведут агрессивные военные действия на фоне спецоперации РФ по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Как заявлял президент России Владимир Путин, в основные цели операции входят денацификация и демилитаризация Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Временно исполняющий обязанности министра РФ по делам гражданской обороны Александр Чуприян вылетел на место пожара, возникшего в результате обстрела ВСУ в Белгороде. Об этом заявили в пресс-службе МЧС. «Оперативная группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетела в Белгород, где вспыхнул крупный пожар на нефтебазе», — сообщили ТАСС в ведомстве. Ранее стало известно об угрозе распространения огня на резервуары с топливом. Нефтебаза в Бегороде загорелась в результате атаки двух вертолетов ВСУ. В результате пожара пострадали два работника. Позже появилась информация о последовавших возгораниях восьми резервуаров с топливом. По сообщениям СМИ, огонь может перейти на восемь других резервуаров, всего в очаге их находится 16. МЧС сообщило о наращивании сил на месте пожара в Белгороде, пишет RT. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информирует об экстренной эвакуации жителей соседних улиц. Вооруженные силы Украины ведут агрессивные военные действия на фоне спецоперации РФ по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Как заявлял президент России Владимир Путин, в основные цели операции входят денацификация и демилитаризация Украины.