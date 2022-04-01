Казахстан вступился за Украину и не признал Крым частью России

01 апреля 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Казахстан встал на сторону Украины в вопросе принадлежности Крыма Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Казахстан признает территориальную целостность Украины и не признает принадлежность Крыма России. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. «Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне, но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций», — сказал Тимур Сулейменов в интервью изданию Euractiv. Ранее Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения там референдума. На Украине заявляли, что территория оккупирована. В ходе переговоров 29 марта в Стамбуле Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, цитирует RT помощника президента России Владимира Мединского. Обсуждение проходило на фоне спецоперации России на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Казахстан признает территориальную целостность Украины и не признает принадлежность Крыма России. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов. «Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне, но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций», — сказал Тимур Сулейменов в интервью изданию Euractiv. Ранее Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Крым вошел в состав России в 2014 году после проведения там референдума. На Украине заявляли, что территория оккупирована. В ходе переговоров 29 марта в Стамбуле Украина отказалась от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем, цитирует RT помощника президента России Владимира Мединского. Обсуждение проходило на фоне спецоперации России на Украине.