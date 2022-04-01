США в очередной раз отменили пуск межконтинентальной ракеты. В чем причина?

02 апреля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

США вновь отменили испытание межконтинентальной ракеты, чтобы не допустить напряжения Фото: miliman/pickupimage.com Власти Америки отменили и перенесли на другую дату испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, дабы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Информацию об этом рассказали в пресс-службе американских военно-воздушных сил. «Это те испытания, которые мы отложили в марте. <…> Мы просто его отменили. Это регулярный пуск, так что мы просто будем ждать следующего», — передал представитель ВВС ТАСС. В этом году в начале марта Пентагон также заявляло том, что испытание ракеты переносится. Тогда Как пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби объяснил это тем, что США хотят продемонстрировать, что власти не хотят участвовать в каких-либо действиях, которые потом могут неправильно истолковать. В США решили таким образом избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек сообщила агентству Reuters, что испытание отложено по тем же причинам, что и в прошлый раз. Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III имеет дальность полета 12 тысяч км, это единственная ракета шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. Отмененный запуск должен был стать вторым в текущем году, первый состоялся 23 февраля. В рамках испытаний ежегодно проводится 3-4 пуска, пишет МК. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Америки отменили и перенесли на другую дату испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman-III, дабы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Информацию об этом рассказали в пресс-службе американских военно-воздушных сил. «Это те испытания, которые мы отложили в марте. <…> Мы просто его отменили. Это регулярный пуск, так что мы просто будем ждать следующего», — передал представитель ВВС ТАСС. В этом году в начале марта Пентагон также заявляло том, что испытание ракеты переносится. Тогда Как пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби объяснил это тем, что США хотят продемонстрировать, что власти не хотят участвовать в каких-либо действиях, которые потом могут неправильно истолковать. В США решили таким образом избежать напряженности с Россией в ядерной сфере. Представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек сообщила агентству Reuters, что испытание отложено по тем же причинам, что и в прошлый раз. Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III имеет дальность полета 12 тысяч км, это единственная ракета шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США. Отмененный запуск должен был стать вторым в текущем году, первый состоялся 23 февраля. В рамках испытаний ежегодно проводится 3-4 пуска, пишет МК.