Рогозин заявил, что главы НАСА, ЕКА и ККА не снимут санкции с РФ

Главы НАСА, ЕКА и ККА ответили «Роскосмосу», что не будут снимать санкции, рассказал Рогозин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли отменены не будут, так как они не вредят сотрудничеству по Международной космической станции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин со ссылкой на ответ главы НАСА, Европейского и Канадского космических агентств.

«Глава НАСА сенатор Билл Нельсон, руководитель Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер и глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл ответили на мое к ним обращение с требованием отмены санкций против ряда предприятий российской ракетно-космической отрасли. Американский и канадский ответ написаны практически под копирку», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он опубликовал сканы ответов корпораций на запрос «Роскосмоса» подписчикам. «Нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо „Роскосмоса“. К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет», — подытожил он.

Президент США Джо Байден ранее заявил о грядущем «полном разрыве» отношений между США и РФ, если продолжится военная спецоперация РФ на Украине. Он подчеркнул, что санкции могут коснуться космической программы. Рогозин ответил на это, что тех, кто генерирует санкции против космической отрасли РФ, нужно проверять на болезнь Альцгеймера, уточняет телеканал 360. Позже стало известно, что ЕС также ввел санкции против ряда учреждений, в том числе против ракетно-космического центра «Прогресс», передает RT.

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