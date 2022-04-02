У россиян осталось мало времени на покупку туров со скидкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдых. Клипарт. Курган, море, туристы, турция, путешествия, корабль, пляж, туризм, пляжный отдых
9 апреля закончатся продажи туров в России с кешбэком Фото:

Продажи туров в России с кешбэком в рамках весенне-летнего этапа завершатся досрочно. Из-за повышенного спроса и реализации всех средств программа закроется в ночь на 9 апреля, предупредила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Изначально программа действовала до 1 мая.

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета», — приводит пресс-служба Ростуризма слова Догузовой.

Очередной этап программы кешбэка за туры по России начался 15 марта. За это время поездки по РФ приобрели 500 тысяч граждан. Отправиться в поездку они смогут до 1 июля. По условиям программы, в ней доступны поездки и проживание в гостинице до двух ночей. Важное условие льготного тура: продукт должен быть оплачен картой «Мир». Тогда в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тысяч рублей. При этом число поездок на одного человека в рамках льготного тура не ограничено.

Программа внутрироссийских туров с кешбэком впервые стартовала в период пандемии. Она оказалась настолько популярной среди россиян, что власти несколько раз ее продлевали. По данным Ростуризма, в этом году спрос на программу туристического кешбэка в ходе текущего этапа вырос в два раза по сравнению с предыдущим периодом продаж. Кроме этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в середине марта 2022 года продлил программу кешбэка на отдых детей. По данным правительства, на льготных условиях отдохнуть смогли уже около 420 тысяч детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Продажи туров в России с кешбэком в рамках весенне-летнего этапа завершатся досрочно. Из-за повышенного спроса и реализации всех средств программа закроется в ночь на 9 апреля, предупредила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Изначально программа действовала до 1 мая. «Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета», — приводит пресс-служба Ростуризма слова Догузовой. Очередной этап программы кешбэка за туры по России начался 15 марта. За это время поездки по РФ приобрели 500 тысяч граждан. Отправиться в поездку они смогут до 1 июля. По условиям программы, в ней доступны поездки и проживание в гостинице до двух ночей. Важное условие льготного тура: продукт должен быть оплачен картой «Мир». Тогда в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тысяч рублей. При этом число поездок на одного человека в рамках льготного тура не ограничено. Программа внутрироссийских туров с кешбэком впервые стартовала в период пандемии. Она оказалась настолько популярной среди россиян, что власти несколько раз ее продлевали. По данным Ростуризма, в этом году спрос на программу туристического кешбэка в ходе текущего этапа вырос в два раза по сравнению с предыдущим периодом продаж. Кроме этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в середине марта 2022 года продлил программу кешбэка на отдых детей. По данным правительства, на льготных условиях отдохнуть смогли уже около 420 тысяч детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...