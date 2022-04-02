У россиян осталось мало времени на покупку туров со скидкой

9 апреля закончатся продажи туров в России с кешбэком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продажи туров в России с кешбэком в рамках весенне-летнего этапа завершатся досрочно. Из-за повышенного спроса и реализации всех средств программа закроется в ночь на 9 апреля, предупредила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Изначально программа действовала до 1 мая.

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета», — приводит пресс-служба Ростуризма слова Догузовой.

Очередной этап программы кешбэка за туры по России начался 15 марта. За это время поездки по РФ приобрели 500 тысяч граждан. Отправиться в поездку они смогут до 1 июля. По условиям программы, в ней доступны поездки и проживание в гостинице до двух ночей. Важное условие льготного тура: продукт должен быть оплачен картой «Мир». Тогда в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, максимум 20 тысяч рублей. При этом число поездок на одного человека в рамках льготного тура не ограничено.

Программа внутрироссийских туров с кешбэком впервые стартовала в период пандемии. Она оказалась настолько популярной среди россиян, что власти несколько раз ее продлевали. По данным Ростуризма, в этом году спрос на программу туристического кешбэка в ходе текущего этапа вырос в два раза по сравнению с предыдущим периодом продаж. Кроме этого, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в середине марта 2022 года продлил программу кешбэка на отдых детей. По данным правительства, на льготных условиях отдохнуть смогли уже около 420 тысяч детей.

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