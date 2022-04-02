Росгвардия предотвратила теракт у пункта гумпомощи на Украине

В Киевской области Росгвардия обнаружила самодельное взрывное устройство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Самодельное взрывное устройство в Киевской области обнаружили военнослужащие Росгвардии. По заявлению ведомства, бомба была заложена украинскими националистами рядом с местом выдачи гуманитарной помощи местному населению.

«При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области. Военнослужащие незамедлительно оцепили опасный участок и эвакуировали гражданское население из близлежащих зданий на безопасное расстояние», — сообщается на сайте силового ведомства.

Как выяснили саперы, самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-мм артиллерийского боеприпаса. Военнослужащие обезвредили его. В Росгвардии подчеркнули, что теракт готовили боевики националистических формирований Украины.

Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. По заявлению президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В различных СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.