В ДНР сообщили, что Мариуполь больше не под контролем Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские вертолеты ударили по нефтебазе Белгорода, ВСУ в ходе спецоперации потеряли контроль над территорией Мариуполя. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 апреля.
- В Белгороде произошел пожар на нефтебазе из-за удара, которые нанесли ВСУ. Также в Никольское и Ясные зори произошли взрывы, сообщал губернатор области Вячеслав Гладков;
- Украина больше не контролирует Мариуполь. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что военные Украины все еще могут перемещаться там, у них есть подземные хода;
- Глава МИД России Сергей Лавров доложил о ходе переговоров с Украиной. По его словам, стороны продвинулись в вопросе нейтрального статуса;
- Следственный комитет РФ обвинил в геноциде русского населения 22 высокопоставленных украинских военнослужащих. По версии следователей, они причастны в гибели гражданского населения Донбасса.
- Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Любимовки и уничтожили восемь беспилотников в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Коросуня, Новомихайловского и Ваховки, сообщали в Минобороны РФ. Армии России удалось поразить 52 военных объекта Украины.
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