Украина атаковала Белгород и потеряла контроль над Мариуполем. Главное о спецоперации к 1 апреля

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
В ДНР сообщили, что Мариуполь больше не под контролем Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские вертолеты ударили по нефтебазе Белгорода, ВСУ в ходе спецоперации потеряли контроль над территорией Мариуполя. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 апреля.

  • В Белгороде произошел пожар на нефтебазе из-за удара, которые нанесли ВСУ. Также в Никольское и Ясные зори произошли взрывы, сообщал губернатор области Вячеслав Гладков;
  • Украина больше не контролирует Мариуполь. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что военные Украины все еще могут перемещаться там, у них есть подземные хода;
  • Глава МИД России Сергей Лавров доложил о ходе переговоров с Украиной. По его словам, стороны продвинулись в вопросе нейтрального статуса;
  • Следственный комитет РФ обвинил в геноциде русского населения 22 высокопоставленных украинских военнослужащих. По версии следователей, они причастны в гибели гражданского населения Донбасса.
  • Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Любимовки и уничтожили восемь беспилотников в районах Лисичанска, Донецка, Чернигова, Коросуня, Новомихайловского и Ваховки, сообщали в Минобороны РФ. Армии России удалось поразить 52 военных объекта Украины.

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Украинские вертолеты ударили по нефтебазе Белгорода, ВСУ в ходе спецоперации потеряли контроль над территорией Мариуполя. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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