Украина атаковала Белгород и потеряла контроль над Мариуполем. Главное о спецоперации к 1 апреля

01 апреля 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Украинские вертолеты ударили по нефтебазе Белгорода, ВСУ в ходе спецоперации потеряли контроль над территорией Мариуполя. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 1 апреля.