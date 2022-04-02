Лор Зайцев предупредил о смертельной опасности храпа

03 апреля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

У человек, страдающего от храпа, может останавливаться дыхание во время сна Фото: Анна Майорова © URA.RU Храп может стать причиной остановки дыхания, что может привести к инфаркту и инсульту. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Храп безумно опасен для человека. Безумно в смысле смертельно опасен. Храп — это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Нос перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают остановки дыхания, это называется ночное апноэ. Остановки дыхания длительные. И это может приводить к крайним инфарктам и инсультам, но чаще к инсультам», — сказал Владимир Зайцев. Отоларинголог также назвал причины храпа. «Причинами храпа может быть искривленная перегородка носа. Либо врожденная, либо травматическая. Разрастание нижних носовых раковин, как самостоятельная нозология, так и следствие искривления перегородки носа. Нос тоже не дышит. Могут образовываться полипы в полости носа. Они препятствуют носовому дыханию. Полнота, избыточный вес, когда жир откладывается не только на уровне живота, бедер, спины, но и на уровне шеи. Это сдавливает дыхательный канал», — уточнил он. Людям, страдающим от храпа, Зайцев рекомендовал обратиться к врачу. «Врач должен заглянуть в полость носа пациенту. Увидеть искаженную перегородку носа, увеличенные носовые раковины, наличие полипов. Кстати говоря, явление гайморита тоже забивает нос, становится много слизи, она стекает по задней стенке. Это тоже провоцирует храп. Потом доктор смотрит на внешний вид, состояние, насколько он с избыточным весом. Если у него ожирение, важно еще понять какой степени. Исходя из этого доктор выбирает лечебную концепцию», — подчеркнул кандидат медицинских наук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Храп может стать причиной остановки дыхания, что может привести к инфаркту и инсульту. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Храп безумно опасен для человека. Безумно в смысле смертельно опасен. Храп — это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Нос перекрыт, а следствием является то, что не вентилируется головной мозг, вернее минимально вентилируется. Возникают остановки дыхания, это называется ночное апноэ. Остановки дыхания длительные. И это может приводить к крайним инфарктам и инсультам, но чаще к инсультам», — сказал Владимир Зайцев. Отоларинголог также назвал причины храпа. «Причинами храпа может быть искривленная перегородка носа. Либо врожденная, либо травматическая. Разрастание нижних носовых раковин, как самостоятельная нозология, так и следствие искривления перегородки носа. Нос тоже не дышит. Могут образовываться полипы в полости носа. Они препятствуют носовому дыханию. Полнота, избыточный вес, когда жир откладывается не только на уровне живота, бедер, спины, но и на уровне шеи. Это сдавливает дыхательный канал», — уточнил он. Людям, страдающим от храпа, Зайцев рекомендовал обратиться к врачу. «Врач должен заглянуть в полость носа пациенту. Увидеть искаженную перегородку носа, увеличенные носовые раковины, наличие полипов. Кстати говоря, явление гайморита тоже забивает нос, становится много слизи, она стекает по задней стенке. Это тоже провоцирует храп. Потом доктор смотрит на внешний вид, состояние, насколько он с избыточным весом. Если у него ожирение, важно еще понять какой степени. Исходя из этого доктор выбирает лечебную концепцию», — подчеркнул кандидат медицинских наук.