Минобороны: ВС РФ одним ударом уничтожили более 100 наемников

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета, искандер, зрк, зенитно-ракетный комплекс, отрк
Для удара по штабу обороны использовали комплекс «Искандер», сообщил Игорь Конашенков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС России 31 марта нанесли ракетный удар по штабу обороны Харькова. Уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате нанесенного удара по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран», — сказал Конашенков в ходе брифинга. Для удара использовался комплекс «Искандер».

В районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, отправленная на усиление ВСУ в Донбассе, отметили в министерстве. Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, а также уничтожены вертолеты ВС Украины, добавил Конашенков.

Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако пока не достигли конкретных договоренностей.

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ВС России 31 марта нанесли ракетный удар по штабу обороны Харькова. Уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «В результате нанесенного удара по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран», — сказал Конашенков в ходе брифинга. Для удара использовался комплекс «Искандер». В районах Лозовой и Павлограда уничтожена бронетехника, отправленная на усиление ВСУ в Донбассе, отметили в министерстве. Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, а также уничтожены вертолеты ВС Украины, добавил Конашенков. Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию страны. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако пока не достигли конкретных договоренностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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