В Нью-Йорке прошла акция в поддержку России и Донбасса

03 апреля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Акция проходит в центре Нью-Йорка Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Некоторые жители Нью-Йорка провели акцию в поддержку России, ДНР и ЛНР. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости». «Это не вторжение России. Россия вмешалась, чтобы спасти людей Донецка и Луганска, которых убивали восемь лет. 14 тысяч человек погибли, и ни одно масштабное западное СМИ об этом не сообщает», — заявил один из участников акции. Митинг проводился неправительственными организациями. Участники держали в руках транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО». По словам представителя «Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине» Грэга Баттерфилда, американцев заваливают ложью, не говоря о том, что Россия начала операцию по просьбе Донбасса, чтобы остановить восьмилетнюю войну, а не развязать новую. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации на территорию России въехало более 400 тысяч беженцев из Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые жители Нью-Йорка провели акцию в поддержку России, ДНР и ЛНР. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости». «Это не вторжение России. Россия вмешалась, чтобы спасти людей Донецка и Луганска, которых убивали восемь лет. 14 тысяч человек погибли, и ни одно масштабное западное СМИ об этом не сообщает», — заявил один из участников акции. Митинг проводился неправительственными организациями. Участники держали в руках транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО». По словам представителя «Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине» Грэга Баттерфилда, американцев заваливают ложью, не говоря о том, что Россия начала операцию по просьбе Донбасса, чтобы остановить восьмилетнюю войну, а не развязать новую. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации на территорию России въехало более 400 тысяч беженцев из Украины.