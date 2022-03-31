Депутат Кравченко: экономика ЕС не выдержит собственных санкций

01 апреля 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

Экономика Европы долго не выдержит антироссийских санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа не сможет долго жить с антироссийскими санкциями, так как они в первую очередь бьют по ее собственной экономике. Спустя месяц после введения ограничений экономика стран Евросоюза перешла в состояние рецессии, с резким скачком цен на топливо и инфляцией. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Данный процесс не будет носить долгосрочный характер. Буквально за месяц Европа от показателей небольшого роста экономики в пределах 3% перешла в состояние рецессии, с резким скачком цен на топливо и энергоносители, а также ростом цен на связанные с ними товары. В этой связи начинает расти и разгоняться инфляция, а мы знаем, что позиции правительств в странах ЕС не такие устойчивые, в связи с чем доводить ситуацию до стихийных народных волнений они не должны», — пояснил Денис Кравченко. По словам парламентария, в среднесрочной и долгосрочной от санкций выиграют российский рынок и бизнес. «Во-первых, бизнес и промышленность получили и продолжают получать беспрецедентные меры поддержки. Во-вторых, устойчивые западные игроки рынка по политическим мотивам начинают добровольно отдавать свои ниши — а свято место, как говорится, пусто не бывает, их займут наши предприниматели и более дружественные зарубежные партнеры. И, наконец, мы получили возможность сделать более устойчивый суверенный рынок товаров, работ и услуг, который будет в меньшей степени подвержен влиянию финансово-экономических потрясений, и в случае кризисной ситуации будем выходить из нее с наименьшими потерями», — подытожил Кравченко. США и страны Европы ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. В частности были ограничены экспорт технологий в РФ, самолетов, оборудования и материалов для нефтеперерабатывающих заводов. Также были введены финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и госкомпании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европа не сможет долго жить с антироссийскими санкциями, так как они в первую очередь бьют по ее собственной экономике. Спустя месяц после введения ограничений экономика стран Евросоюза перешла в состояние рецессии, с резким скачком цен на топливо и инфляцией. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Данный процесс не будет носить долгосрочный характер. Буквально за месяц Европа от показателей небольшого роста экономики в пределах 3% перешла в состояние рецессии, с резким скачком цен на топливо и энергоносители, а также ростом цен на связанные с ними товары. В этой связи начинает расти и разгоняться инфляция, а мы знаем, что позиции правительств в странах ЕС не такие устойчивые, в связи с чем доводить ситуацию до стихийных народных волнений они не должны», — пояснил Денис Кравченко. По словам парламентария, в среднесрочной и долгосрочной от санкций выиграют российский рынок и бизнес. «Во-первых, бизнес и промышленность получили и продолжают получать беспрецедентные меры поддержки. Во-вторых, устойчивые западные игроки рынка по политическим мотивам начинают добровольно отдавать свои ниши — а свято место, как говорится, пусто не бывает, их займут наши предприниматели и более дружественные зарубежные партнеры. И, наконец, мы получили возможность сделать более устойчивый суверенный рынок товаров, работ и услуг, который будет в меньшей степени подвержен влиянию финансово-экономических потрясений, и в случае кризисной ситуации будем выходить из нее с наименьшими потерями», — подытожил Кравченко. США и страны Европы ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. В частности были ограничены экспорт технологий в РФ, самолетов, оборудования и материалов для нефтеперерабатывающих заводов. Также были введены финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и госкомпании.