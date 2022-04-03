В Кремле назвали Лондон «оазисом для швали и почетных воров»

03 апреля 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков уверен, что в Лондон уезжают воры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Некоторые россияне наворовывают деньги и уезжают с ними в Лондон. Поэтому этот город пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оазисом для швали и почетных воров. «В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовали деньги. И эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги, [затем] в Лондон — почет и уважение, почетный вор. Сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами тоже. Вот такой оазис для преступников», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». В Англии есть несколько особняков российских олигархов. Власти этой страны ввели санкции в отношении России, а также олигархов страны. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации России на Украине по указу президента России Владимира Путина. По его словам, это была вынужденная мера, чтобы прекратить геноцид мирных граждан Донбасса и предотвратить готовящееся широкомасштабное нападение. Европейские лидеры признались, что надеются ухудшить жизни миллионов россиян за счет ограничений. По словам Путина, это имеет все признаки агрессии и войны, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Некоторые россияне наворовывают деньги и уезжают с ними в Лондон. Поэтому этот город пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оазисом для швали и почетных воров. «В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовали деньги. И эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги, [затем] в Лондон — почет и уважение, почетный вор. Сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами тоже. Вот такой оазис для преступников», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». В Англии есть несколько особняков российских олигархов. Власти этой страны ввели санкции в отношении России, а также олигархов страны. Также Британия ввела ограничения в отношении 350 российских чиновников и журналистов, им запретили въезд в страну и заморозили их активы. Причиной стало начало спецоперации России на Украине по указу президента России Владимира Путина. По его словам, это была вынужденная мера, чтобы прекратить геноцид мирных граждан Донбасса и предотвратить готовящееся широкомасштабное нападение. Европейские лидеры признались, что надеются ухудшить жизни миллионов россиян за счет ограничений. По словам Путина, это имеет все признаки агрессии и войны, передает RT.