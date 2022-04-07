Депутат Госдумы назвала главную причину жестокости детей

07 апреля 2022 в 09:10 Размер текста - 17 +

Проблема с детской жестокостью может решиться только системным подходом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети стали проявлять жестокость из-за социальной несправедливости, которая сложилась в российском обществе. Об этом в разговоре с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Мы же понимаем, что причина жестокости у детей носит системный характер. Вопрос не в том, что недостаток воспитания в конкретной семье, причина в другом. Причина в том, что у нас, к сожалению, общество сейчас разделено на сверхбедных и сверхбогатых. И это социальная несправедливость в обществе с особой жестокостью сказывается на наших детях. Ну не окрепли души этих детей, нет у них понимания того, почему у одноклассника телефон за 150 тысяч рублей, а у него за пять», — сказала Нина Останина. По мнению парламентария, эта проблема может решиться только системным подходом. «Мы не сможем эту проблему решить, вытаскивая только одно звено из цепочки. Вот потянем цепочку, ну хорошо, только воспитательные меры, но у нас же нет мер государственной поддержки семей, которые сегодня недалеко от черты бедности. Да, указ президента с 1 апреля вступил в силу, был опубликован, с мая начнут получать деньги. Но опять не все семьи будут получать», — уточнила она. При этом, отметила депутат Госдумы, России не следует отказываться от детских колоний, однако они нуждаются в изменениях. «Куда мы от этого денемся? Только колонии должны быть, как колонии Макаренко, чтобы это были не колонии для наказания, а колонии для воспитания на будущее. Не для того, чтобы вычеркнуть ребенка из общества, а напротив, помочь ребенку вернуться в это общество», — заключила Останина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Дети стали проявлять жестокость из-за социальной несправедливости, которая сложилась в российском обществе. Об этом в разговоре с URA.RU заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Мы же понимаем, что причина жестокости у детей носит системный характер. Вопрос не в том, что недостаток воспитания в конкретной семье, причина в другом. Причина в том, что у нас, к сожалению, общество сейчас разделено на сверхбедных и сверхбогатых. И это социальная несправедливость в обществе с особой жестокостью сказывается на наших детях. Ну не окрепли души этих детей, нет у них понимания того, почему у одноклассника телефон за 150 тысяч рублей, а у него за пять», — сказала Нина Останина. По мнению парламентария, эта проблема может решиться только системным подходом. «Мы не сможем эту проблему решить, вытаскивая только одно звено из цепочки. Вот потянем цепочку, ну хорошо, только воспитательные меры, но у нас же нет мер государственной поддержки семей, которые сегодня недалеко от черты бедности. Да, указ президента с 1 апреля вступил в силу, был опубликован, с мая начнут получать деньги. Но опять не все семьи будут получать», — уточнила она. При этом, отметила депутат Госдумы, России не следует отказываться от детских колоний, однако они нуждаются в изменениях. «Куда мы от этого денемся? Только колонии должны быть, как колонии Макаренко, чтобы это были не колонии для наказания, а колонии для воспитания на будущее. Не для того, чтобы вычеркнуть ребенка из общества, а напротив, помочь ребенку вернуться в это общество», — заключила Останина.