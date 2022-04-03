Зеленский: Россия и Украина близки к договоренности

Стороны близки к достижению договоренностей, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина близки к подписанию определенных договоренностей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам американского телеканала CBS.

«Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договоренностей. Утверждение возможных договоренностей будет происходить на уровне руководителей стран», — сказал Зеленский.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что стороны должны выйти на подписание определенного документа, пишет Life . Представитель президента отметил, что это станет важным шагом на пути к «нормализации обстановки».