Зеленский: Россия и Украина близки к договоренности

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Стороны близки к достижению договоренностей, заявил Владимир Зеленский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина близки к подписанию определенных договоренностей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам американского телеканала CBS.

«Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договоренностей. Утверждение возможных договоренностей будет происходить на уровне руководителей стран», — сказал Зеленский.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что стороны должны выйти на подписание определенного документа, пишет Life. Представитель президента отметил, что это станет важным шагом на пути к «нормализации обстановки».

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Россия и Украина близки к подписанию определенных договоренностей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам американского телеканала CBS. «Мы считаем, что стороны очень близки к достижению договоренностей. Утверждение возможных договоренностей будет происходить на уровне руководителей стран», — сказал Зеленский. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что стороны должны выйти на подписание определенного документа, пишет Life. Представитель президента отметил, что это станет важным шагом на пути к «нормализации обстановки».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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