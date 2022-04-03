Посол РФ: США специально умалчивают факты о событиях в Буче

04 апреля 2022 в 05:45 Размер текста - 17 +

Американские власти специально умалчивают факт проведения артобстрела по Буче после того, как российские войска покинули город. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения», — приводятся слова Анатолия Антонова в telegram-канале российского посольства в США. Он подчеркнул, что за время нахождения Вооруженных сил РФ в Буче ни один местный житель не пострадал от насильственных действий, а напротив, гражданам было доставлено 452 тонны гуманитарной помощи. «Таким образом, очевидно, что киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию», — резюмировал дипломат. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. За время спецоперации Украину неоднократно уличали в подмене фактов и создании фейков. Так, к примеру, замминистра обороны Украины опубликовала кадры из игры Arma3 в качестве подтверждения уничтожения российских вертолетов над Херсоном. Не исключением оказалось заявление украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча, которое было опровергнуто Министерством обороны РФ. На телах, выдаваемых за «жертв оккупации», были замечены опознавательные знаки российских военных. Авторы telegram-канала «Война с фейками» перечислили ряд фактов, указывающих на то, что события в Буче — фейк от украинских властей.