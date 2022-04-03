Кадыров показал видео штурма «Азовстали» чеченским спецназом

04 апреля 2022 в 06:43 Размер текста - 17 +

Кадыров показал видео штурма «Азовстали» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченские военнослужащие «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео операции. На кадрах демонстрируется выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера, а также обнаружение снайпера «Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат „Азовсталь“, где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кроме того, в видео есть кадры обнаружения на крыше одного из строений снайпера, который «предпринял обреченную на провал попытку удрать». Чеченские бойцы, по словам Кадырова, «молниеносно» выполнили поставленную задачу по ликвидации цели. Ранее Кадыров заявлял, что дает оставшимся на мариупольском заводе «Азовсталь» боевикам один день на сложение оружия, пишет Nation News. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чеченские военнослужащие «активно штурмуют» металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видео операции. На кадрах демонстрируется выявление огневых позиций противника с помощью квадрокоптера, а также обнаружение снайпера «Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат „Азовсталь“, где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кроме того, в видео есть кадры обнаружения на крыше одного из строений снайпера, который «предпринял обреченную на провал попытку удрать». Чеченские бойцы, по словам Кадырова, «молниеносно» выполнили поставленную задачу по ликвидации цели. Ранее Кадыров заявлял, что дает оставшимся на мариупольском заводе «Азовсталь» боевикам один день на сложение оружия, пишет Nation News. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация страны. Российские военные заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области. Военнослужащие должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и поражать военную инфраструктуру, сообщал Путин.