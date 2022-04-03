«Коммерсант»: банки отказывают россиянам в кредитных каникулах

04 апреля 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Заемщики в праве подать в суд на банк за незаконный отказ в кредитных каникулах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россияне начали жаловаться, что банки отказывают в предоставлении кредитных каникул. Воспользоваться этой льготой льготой смогли не более половины от подавших заявку. Российские заемщики стали жаловаться на проблемы с получением кредитных каникул. Исходя из данных банков, только 30-50% заявок на получение этой льготы удовлетворяются, сообщает « Коммерсант ». В Центробанке заявили, что начали получать жалобы заемщиков, но в регуляторе отметили, что «пока их число незначительно». В Службе финансового уполномоченного отметили, что у банка «могут возникнуть риски», если его отказ клиенту будет немотивирован. Уточняется, что заемщик вправе обратиться в суд с иском о признании отказа незаконным и понуждении банка к изменению условий договора. В российских банках назвали несколько основных причин отказа в каникулах. Зачастую кредит не подходит под условия программы или доход заемщика снизился менее чем на 30%. Также клиентам отказывают из-за просроченного платежа или вовсе наличия действующих ипотечных каникул. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме объяснили, как уйти на кредитные каникулы. Госуслуги рассказали, как получить отсрочку по ипотеке. Коллектор раскрыл, как сократить долг на 50%. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне начали жаловаться, что банки отказывают в предоставлении кредитных каникул. Воспользоваться этой льготой льготой смогли не более половины от подавших заявку. Российские заемщики стали жаловаться на проблемы с получением кредитных каникул. Исходя из данных банков, только 30-50% заявок на получение этой льготы удовлетворяются, сообщает «Коммерсант». В Центробанке заявили, что начали получать жалобы заемщиков, но в регуляторе отметили, что «пока их число незначительно». В Службе финансового уполномоченного отметили, что у банка «могут возникнуть риски», если его отказ клиенту будет немотивирован. Уточняется, что заемщик вправе обратиться в суд с иском о признании отказа незаконным и понуждении банка к изменению условий договора. В российских банках назвали несколько основных причин отказа в каникулах. Зачастую кредит не подходит под условия программы или доход заемщика снизился менее чем на 30%. Также клиентам отказывают из-за просроченного платежа или вовсе наличия действующих ипотечных каникул. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме объяснили, как уйти на кредитные каникулы. Госуслуги рассказали, как получить отсрочку по ипотеке. Коллектор раскрыл, как сократить долг на 50%.