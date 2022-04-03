03 апреля 2022

«Коммерсант»: банки отказывают россиянам в кредитных каникулах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, банкомат, банк, кредит, ипотека, деньги, купюры, внесение наличных, платеж по кредиту, платеж по ипотеке, погашение долгов
Заемщики в праве подать в суд на банк за незаконный отказ в кредитных каникулах Фото:

Россияне начали жаловаться, что банки отказывают в предоставлении кредитных каникул. Воспользоваться этой льготой льготой смогли не более половины от подавших заявку.

Российские заемщики стали жаловаться на проблемы с получением кредитных каникул. Исходя из данных банков, только 30-50% заявок на получение этой льготы удовлетворяются, сообщает «Коммерсант». В Центробанке заявили, что начали получать жалобы заемщиков, но в регуляторе отметили, что «пока их число незначительно».

В Службе финансового уполномоченного отметили, что у банка «могут возникнуть риски», если его отказ клиенту будет немотивирован. Уточняется, что заемщик вправе обратиться в суд с иском о признании отказа незаконным и понуждении банка к изменению условий договора.

В российских банках назвали несколько основных причин отказа в каникулах. Зачастую кредит не подходит под условия программы или доход заемщика снизился менее чем на 30%. Также клиентам отказывают из-за просроченного платежа или вовсе наличия действующих ипотечных каникул.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме объяснили, как уйти на кредитные каникулы. Госуслуги рассказали, как получить отсрочку по ипотеке. Коллектор раскрыл, как сократить долг на 50%.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне начали жаловаться, что банки отказывают в предоставлении кредитных каникул. Воспользоваться этой льготой льготой смогли не более половины от подавших заявку. Российские заемщики стали жаловаться на проблемы с получением кредитных каникул. Исходя из данных банков, только 30-50% заявок на получение этой льготы удовлетворяются, сообщает «Коммерсант». В Центробанке заявили, что начали получать жалобы заемщиков, но в регуляторе отметили, что «пока их число незначительно». В Службе финансового уполномоченного отметили, что у банка «могут возникнуть риски», если его отказ клиенту будет немотивирован. Уточняется, что заемщик вправе обратиться в суд с иском о признании отказа незаконным и понуждении банка к изменению условий договора. В российских банках назвали несколько основных причин отказа в каникулах. Зачастую кредит не подходит под условия программы или доход заемщика снизился менее чем на 30%. Также клиентам отказывают из-за просроченного платежа или вовсе наличия действующих ипотечных каникул. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме объяснили, как уйти на кредитные каникулы. Госуслуги рассказали, как получить отсрочку по ипотеке. Коллектор раскрыл, как сократить долг на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...