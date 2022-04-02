Коллектор рассказал, как сократить долг на 50%

03 апреля 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

По словам Яна Арта, у коллекторов можно добиться более выгодных условий погашения задолженности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россияне могут списать около 50% долга по кредиту в случае, если банк продал непогашенный заем коллекторскому агентству. Об этом заявил член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт. По его словам, если наладить диалог с взыскателями, то можно добиться более выгодных условий. «Если долг человека уже не в банке, а у коллектора, то, как ни странно, есть больше возможностей списать этот долг. У коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка. Дело не в том, что банк злее, а в том, что банк ограничен правилами финансового регулятора. Коллектор ими не ограничен, поэтому может предложить списание долгов, реструктуризацию или кредитные каникулы сверх общих правил», — передает радио Sputnik слова Арта. По его словам, коллекторы делают это из прагматизма. «Скидка по долгу может составлять 50%, а иногда и больше. Дело в том, что коллекторы покупают долг у банка за копейки. Именно поэтому, если должник готов отдать хоть половину сразу за списание всего долга, то коллектор пойдет на такое соглашение с большим удовольствием», — подытожил он. В Госдуме ранее обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что, несмотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне могут списать около 50% долга по кредиту в случае, если банк продал непогашенный заем коллекторскому агентству. Об этом заявил член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт. По его словам, если наладить диалог с взыскателями, то можно добиться более выгодных условий. «Если долг человека уже не в банке, а у коллектора, то, как ни странно, есть больше возможностей списать этот долг. У коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка. Дело не в том, что банк злее, а в том, что банк ограничен правилами финансового регулятора. Коллектор ими не ограничен, поэтому может предложить списание долгов, реструктуризацию или кредитные каникулы сверх общих правил», — передает радио Sputnik слова Арта. По его словам, коллекторы делают это из прагматизма. «Скидка по долгу может составлять 50%, а иногда и больше. Дело в том, что коллекторы покупают долг у банка за копейки. Именно поэтому, если должник готов отдать хоть половину сразу за списание всего долга, то коллектор пойдет на такое соглашение с большим удовольствием», — подытожил он. В Госдуме ранее обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что, несмотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360.