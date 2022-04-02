Коллектор рассказал, как сократить долг на 50%

Россияне могут списать около 50% долга по кредиту в случае, если банк продал непогашенный заем коллекторскому агентству. Об этом заявил член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт. По его словам, если наладить диалог с взыскателями, то можно добиться более выгодных условий.
«Если долг человека уже не в банке, а у коллектора, то, как ни странно, есть больше возможностей списать этот долг. У коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка. Дело не в том, что банк злее, а в том, что банк ограничен правилами финансового регулятора. Коллектор ими не ограничен, поэтому может предложить списание долгов, реструктуризацию или кредитные каникулы сверх общих правил», — передает радио Sputnik слова Арта.
По его словам, коллекторы делают это из прагматизма. «Скидка по долгу может составлять 50%, а иногда и больше. Дело в том, что коллекторы покупают долг у банка за копейки. Именно поэтому, если должник готов отдать хоть половину сразу за списание всего долга, то коллектор пойдет на такое соглашение с большим удовольствием», — подытожил он.
В Госдуме ранее обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что, несмотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360.
Россияне могут списать около 50% долга по кредиту в случае, если банк продал непогашенный заем коллекторскому агентству. Об этом заявил член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт. По его словам, если наладить диалог с взыскателями, то можно добиться более выгодных условий. «Если долг человека уже не в банке, а у коллектора, то, как ни странно, есть больше возможностей списать этот долг. У коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка. Дело не в том, что банк злее, а в том, что банк ограничен правилами финансового регулятора. Коллектор ими не ограничен, поэтому может предложить списание долгов, реструктуризацию или кредитные каникулы сверх общих правил», — передает радио Sputnik слова Арта. По его словам, коллекторы делают это из прагматизма. «Скидка по долгу может составлять 50%, а иногда и больше. Дело в том, что коллекторы покупают долг у банка за копейки. Именно поэтому, если должник готов отдать хоть половину сразу за списание всего долга, то коллектор пойдет на такое соглашение с большим удовольствием», — подытожил он. В Госдуме ранее обратились к правительству с просьбой создать отдельную льготную ипотеку на вторичное жилье. Также депутаты предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки под 5%, пишет RT. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что, несмотря на общий рост ставок, в России не сократили ни одну программу льготной ипотеки, сообщает телеканал 360.