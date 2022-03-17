Госуслуги рассказали, как получить отсрочку по ипотеке

17 марта 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Жители РФ могут получить отсрочку по ипотеке при помощи кредитных и ипотечных каникул Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Граждане России могут получить отсрочку по кредитным платежам при помощи ипотечных и кредитных каникул. Об этом сообщают Госуслуги. «С 2019 года заемщики в сложной жизненной ситуации с ипотекой могут получить отсрочку платежей до полугода. Эта возможность предоставлена в статье 6.1-1 Закона о потребительском кредите. Такую отсрочку называют ипотечными каникулами», — сообщается в telegram-канале «Объясняем.рф». Помимо этого можно получить отсрочку по ипотеке, потребительским, автокредитам и кредитным картам. Данная программа называется кредитные каникулы. По обеим программам срок действия до 6 месяцев и каждый вид отсрочки можно использовать один раз по одному договору. Разрешается поочередное использование льготных периодов по одному договору, но в разное время. Ранее URA.RU сообщало, что в России увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. А также правительство РФ внесет ряд изменений в законодательство, благодаря которым у россиян, взявших кредит под плавающую ставку, реструктуризируют долги. Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане России могут получить отсрочку по кредитным платежам при помощи ипотечных и кредитных каникул. Об этом сообщают Госуслуги. «С 2019 года заемщики в сложной жизненной ситуации с ипотекой могут получить отсрочку платежей до полугода. Эта возможность предоставлена в статье 6.1-1 Закона о потребительском кредите. Такую отсрочку называют ипотечными каникулами», — сообщается в telegram-канале «Объясняем.рф». Помимо этого можно получить отсрочку по ипотеке, потребительским, автокредитам и кредитным картам. Данная программа называется кредитные каникулы. По обеим программам срок действия до 6 месяцев и каждый вид отсрочки можно использовать один раз по одному договору. Разрешается поочередное использование льготных периодов по одному договору, но в разное время. Ранее URA.RU сообщало, что в России увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. А также правительство РФ внесет ряд изменений в законодательство, благодаря которым у россиян, взявших кредит под плавающую ставку, реструктуризируют долги. Государственная дума РФ приняла решение предоставить россиянам кредитные каникулы до 30 сентября.