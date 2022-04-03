Челябинский военный фельдшер погиб на Украине

Андрей Зайцева похоронили в родном селе Клястицкое (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб 26-летний фельдшер Андрей Зайцев из Троицкого района Челябинской области. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в правительстве региона.

«Семье военнослужащего Андрея Зайцева выражаем соболезнования. Это большая потеря. Правительство области окажет всю необходимую помощь семье погибшего», — сообщили в администрации области.

Прощание с героем прошло в родном селе погибшего — Клястицкое. В последний путь Андрея Зайцева проводили с воинскими почестями. Проститься с ним пришли все жители поселка.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина российские военные приступили к выполнению задачи по защите мирного населения Украины от националистов.