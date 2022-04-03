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Челябинский военный фельдшер погиб на Украине

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Панихида по погибшим 31 декабря 2018 года. Магнитогорск, свеча скорби
Андрей Зайцева похоронили в родном селе Клястицкое (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб 26-летний фельдшер Андрей Зайцев из Троицкого района Челябинской области. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в правительстве региона.

«Семье военнослужащего Андрея Зайцева выражаем соболезнования. Это большая потеря. Правительство области окажет всю необходимую помощь семье погибшего», — сообщили в администрации области.

Прощание с героем прошло в родном селе погибшего — Клястицкое. В последний путь Андрея Зайцева проводили с воинскими почестями. Проститься с ним пришли все жители поселка.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина российские военные приступили к выполнению задачи по защите мирного населения Украины от националистов.

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В ходе спецоперации РФ на Украине погиб 26-летний фельдшер Андрей Зайцев из Троицкого района Челябинской области. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в правительстве региона. «Семье военнослужащего Андрея Зайцева выражаем соболезнования. Это большая потеря. Правительство области окажет всю необходимую помощь семье погибшего», — сообщили в администрации области. Прощание с героем прошло в родном селе погибшего — Клястицкое. В последний путь Андрея Зайцева проводили с воинскими почестями. Проститься с ним пришли все жители поселка. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина российские военные приступили к выполнению задачи по защите мирного населения Украины от националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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