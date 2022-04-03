В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТЦ «Мегаполис». В службе безопасности торгового центра метоприятие назвали плановым.
«Подписчик сообщает, что из ТЦ „Мегаполис“ эвакуировали людей. Причина пока неизвестна», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Как пояснили в службе безопасности торгового центра «Мегаполис», это была плановая эвакуация, которая проводится раз в полгода.
В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТЦ «Мегаполис». В службе безопасности торгового центра метоприятие назвали плановым. «Подписчик сообщает, что из ТЦ „Мегаполис“ эвакуировали людей. Причина пока неизвестна», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Как пояснили в службе безопасности торгового центра «Мегаполис», это была плановая эвакуация, которая проводится раз в полгода. За последний месяц в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников отделения «Газпромбанка» и детские сады, а из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра».