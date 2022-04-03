В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мегаполис». Фото

04 апреля 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

О причинах эвакуации пока ничего не известно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТЦ «Мегаполис». В службе безопасности торгового центра метоприятие назвали плановым. «Подписчик сообщает, что из ТЦ „Мегаполис“ эвакуировали людей. Причина пока неизвестна», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Как пояснили в службе безопасности торгового центра «Мегаполис», это была плановая эвакуация, которая проводится раз в полгода. За последний месяц в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников отделения «Газпромбанка» и детские сады, а из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра». На фото видно, что толпа людей не может зайти в торговый центр Фото из Telegram-канала «Инцидент Екатеринбург» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТЦ «Мегаполис». В службе безопасности торгового центра метоприятие назвали плановым. «Подписчик сообщает, что из ТЦ „Мегаполис“ эвакуировали людей. Причина пока неизвестна», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Как пояснили в службе безопасности торгового центра «Мегаполис», это была плановая эвакуация, которая проводится раз в полгода. За последний месяц в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников отделения «Газпромбанка» и детские сады, а из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра».