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В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мегаполис». Фото

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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, тц мегаполис
О причинах эвакуации пока ничего не известно Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТЦ «Мегаполис». В службе безопасности торгового центра метоприятие назвали плановым.

«Подписчик сообщает, что из ТЦ „Мегаполис“ эвакуировали людей. Причина пока неизвестна», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Как пояснили в службе безопасности торгового центра «Мегаполис», это была плановая эвакуация, которая проводится раз в полгода.

За последний месяц в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников отделения «Газпромбанка» и детские сады, а из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра».

На фото видно, что толпа людей не может зайти в торговый центр

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В Екатеринбурге эвакуировали людей из ТЦ «Мегаполис». В службе безопасности торгового центра метоприятие назвали плановым. «Подписчик сообщает, что из ТЦ „Мегаполис“ эвакуировали людей. Причина пока неизвестна», — говорится в сообщении telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Как пояснили в службе безопасности торгового центра «Мегаполис», это была плановая эвакуация, которая проводится раз в полгода. За последний месяц в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали сотрудников отделения «Газпромбанка» и детские сады, а из-за сработавшей пожарной сигнализации в детском развлекательном центре вывели людей из «Ельцин Центра».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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