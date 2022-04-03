Челябинцы подали более шести тысяч заявлений в первый класс

Приемная кампания в первый класс стартовала 1 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска подали более 6 тысяч заявлений в рамках кампании по набору первоклассников. Об этом сообщил 4 апреля на аппаратном совещании в администрации вице-мэр Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.

«Есть первые данные по приемной кампании в первые классы. В пятницу, 1 апреля, жители подали более 4 тысяч заявлений. На утро 4 апреля зарегистрировано уже 6 тысяч 248 заявлений», — заявил Авдеев мэру Наталье Котовой в ходе совещания.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинские родители 1 апреля начали осаждать школы и образовательные центры города, чтобы записать своих детей в первый класс. Так, в образовательном центре «Ньютон» образовалась длинная очередь из родителей.

В этом году в школы Челябинска пойдут учиться порядка 17 тысяч первоклашек. Приемная кампания пройдет в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня и в этот период заявление подают родители, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право при приеме в школу. Второй этап приема заявлений в первый класс состоится с 6 июля до 5 сентября и в нем могут участвовать родители, чьи дети не проживают на закрепленной территории.