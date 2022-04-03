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Челябинцы подали более шести тысяч заявлений в первый класс

© Служба новостей «URA.RU»
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Образовательный центр «Ньютон». Челябинск, родители, приемная комиссия, школа, очередь в 1 класс, запись в школу, ньютон
Приемная кампания в первый класс стартовала 1 апреля Фото:

Жители Челябинска подали более 6 тысяч заявлений в рамках кампании по набору первоклассников. Об этом сообщил 4 апреля на аппаратном совещании в администрации вице-мэр Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.

«Есть первые данные по приемной кампании в первые классы. В пятницу, 1 апреля, жители подали более 4 тысяч заявлений. На утро 4 апреля зарегистрировано уже 6 тысяч 248 заявлений», — заявил Авдеев мэру Наталье Котовой в ходе совещания.

Ранее URA.RU сообщало, что челябинские родители 1 апреля начали осаждать школы и образовательные центры города, чтобы записать своих детей в первый класс. Так, в образовательном центре «Ньютон» образовалась длинная очередь из родителей.

В этом году в школы Челябинска пойдут учиться порядка 17 тысяч первоклашек. Приемная кампания пройдет в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня и в этот период заявление подают родители, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право при приеме в школу. Второй этап приема заявлений в первый класс состоится с 6 июля до 5 сентября и в нем могут участвовать родители, чьи дети не проживают на закрепленной территории.

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Жители Челябинска подали более 6 тысяч заявлений в рамках кампании по набору первоклассников. Об этом сообщил 4 апреля на аппаратном совещании в администрации вице-мэр Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. «Есть первые данные по приемной кампании в первые классы. В пятницу, 1 апреля, жители подали более 4 тысяч заявлений. На утро 4 апреля зарегистрировано уже 6 тысяч 248 заявлений», — заявил Авдеев мэру Наталье Котовой в ходе совещания. Ранее URA.RU сообщало, что челябинские родители 1 апреля начали осаждать школы и образовательные центры города, чтобы записать своих детей в первый класс. Так, в образовательном центре «Ньютон» образовалась длинная очередь из родителей. В этом году в школы Челябинска пойдут учиться порядка 17 тысяч первоклашек. Приемная кампания пройдет в два этапа. Первый этап — с 1 апреля до 30 июня и в этот период заявление подают родители, чьи дети имеют внеочередное, первоочередное или преимущественное право при приеме в школу. Второй этап приема заявлений в первый класс состоится с 6 июля до 5 сентября и в нем могут участвовать родители, чьи дети не проживают на закрепленной территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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