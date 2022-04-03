Начальник ГИБДД Челябинска официально ушел в отставку

В ГИБДД Челябинска громкая отставка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГИБДД города Челябинска Алексей Горшков покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Решение об отставке принималось Алексеем Горшковым еще в сентябре прошлого года. В настоящее время его рапорт удовлетворен. Подполковник полиции Алексей Горшков прослужил в ГИБДД более 20 лет», — рассказали в пресс-службе.

Врио начальника городской Госавтоинспекции назначен Андрей Калитюк. Он занимал должность заместителя Горшкова. По данным источников URA.RU, сейчас решается, будет назначен Калитюк начальником или нет. Вторым претендентом на пост называют командира полка ДПС ГИБДД города Александра Гайде.

Ранее источник URA.RU сообщил, что Горшков ушел в отпуск, откуда не вернется. Этому предшествовал скандал с задержанием сразу трех сотрудников челябинской ГИБДД по подозрению во взяточничестве.